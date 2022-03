Básquet femenino: Rocamora se prepara para lo que viene

Rocamora se prepara para la tercera y cuarta presentación en al Liga Femenina, que será ante Ferro y Berazategui que será este sábado y domingo respectivamente. El Rojo no podrá contar con Irina Figueroa, debido que la alero sufrió un esguince con una distención importante de dos ligamentos del tobillo derecho en el juego ante Catamarca Básquet. Habló en la previa la pívot Sabrina Scévola.

Las Rojas cosecharon un derrota y un triunfo en el inicio de la Liga Nacional Femenina. Rocamora atraviesa un gran momento, con varias juveniles de la ciudad y la zona que son promesas del básquet entrerriano, las cuales están teniendo un rol más protagónico, tanto en la rotación como en la toma de decisiones. Esto, sumado a las experimentadas jugadoras que conforman la base del equipo: la capitana y base Antonella González, Ailén Ayala, la alera Irina Figueroa (lesionada), Valeria Fernández y la pívot Sabrina Scévola, quién nos habla de estos dos partidos en el arranque de la Liga y de las juveniles: «Creo que tuvimos dos buenos juegos, si bien el primero no pudimos cerrarlo de la mejor manera. Pagamos caras algunas desconcentraciones, que es algo sobre lo que debemos trabajar para poder mantenernos enfocadas durante todo el juego y poder cerrarlos mejor. Las vi muy bien, la liga pasada ya empezaron a tener su lugar y creo que esta les toca dar el paso adelante y empezar a tener un rol más protagónico y que se sientan con la tranquilidad de poder tomar mayores decisiones».

Sabri, con cuatro temporadas en la Liga y cerca de rozar los 1000 rebotes, habla también sobre la nueva reglamentación y la participación del equipo en la Liga Sudamericana: «Creo que se hicieron un poco más dinámicos y no tan largos, quizás antes los dos primeros cuartos no eran tanto de ida y vuelta. Si bien hasta por momentos incluso los árbitros quizás no tenían muy claras las nuevas reglas, será cuestión de terminar de adaptarse y poder aprovecharlas. Nosotras sufrimos mucho los foul y gol en ambos partidos y permitimos que sumen de a 3 en muchas ocasiones. Debemos trabajar sobre eso».

Por último, sobre la participación en la Liga Sudamericana manifestó: «Lo tomo como un premio a todo el esfuerzo y el trabajo que se viene realizando, no solo para nosotras las jugadoras sino también para el club y fundamentalmente para toda la gente que viene empujando el básquet femenino de la institución. En cuanto a lo deportivo, seremos responsables del lugar que nos toca ocupar y trataremos de dar el máximo para dejar al club lo mejor representado posible».

PREVIA

FERRO – ROCAMORA

DIA: Sábado 5 de Marzo. Hora: 18.00 TV: Basquetpass.tv – Árbitros: Estadio: Héctor Etchart (CABA)

Domingo 6

ROCAMORA – Dep. Berazategui- Hora: 20.30 TV: Basquetpass.tv- Árbitros: Estadio: Obras Sanitaria