Actividad de tiro en el Tiro Federal de Rosario del Tala

El pasado sábado 12 y domingo 13, se llevó a cabo en las instalaciones del Tiro Federal de Rosario del Tala la primera fecha del Ranking provincial, como así también la Asamblea General Ordinaria con cambio de autoridades.
RANKING PROVINCIAL DE TIRO FISCALIZADO POR LA FEDERACION ENTRERRIANA DE TIRO
RESULTADOS PRIMERA FECHA – PEQUEÑO CALIBRE
CAT. 1- 30 TENDIDO
1º RODRIGUEZ RAMON
2º MARTINEZ RICARDO
3º PASCAL CARLOS
CAT. 2- 3 X 20
1º RODRIGUEZ RAMON
2º PASCAL CARLOS
CAT. DAMAS 3 X 20
1º BUET CLAUDIA
CAT. 3 CARABINA NEUMATICA MAYOR HOMBRES
1º RODRIGUEZ RAMON
2º CESPEDES MARIO
3º YANOVSKY JUAN
CAT. 4 CARABINA NEUMATICA MAYOR DAMAS
1º MORETTI FLORENCIA
2º BUET CLAUDIA
CAT. 5 CARABINA NEUMATICA JUVENIL
1º ARRIONDO FERNANDO
2º TRIBULO KEVIN
CAT. 6 PISTOLA NEUMATICA
1º GIL NESTOR
2º HERRERO ABELARDO
3º BENEDETTI SEBASTIAN
CAT. 8 30 TENDIDO ARMA NACIONAL
1º UDRIZARD CESAR
2º MARTINEZ RICARDO
3º SCHIERLOH ERWIN
CAT. 9 3 X 10 ARMA NACIONAL
1º SCHIERLOH ERWIN
CAT. 10 VETERANOS
1º RODRIGUEZ RAMON
2º CRETTAZ CARLOS
3º CRESPO EDGARDO
CAT. 11 MIRAS ABIERTAS
1º MIGLIARINI YAMANDU
2º ORMACHEA SEBASTIAN
3º CETTOUR NICOLAS
CAT. 12 MIRAS ABIERTAS VETERANO
1º UDRIZARD CESAR
2º TRONCOSO JAVIER
CAT. 13 AIRE QUEBRAR MAYOR HOMBRES
1º GUIFFRE PABLO
2º BALLAY WALTER
3º GIL NESTOR
CAT. 14 AIRE QUEBRAR DAMAS
1º ECHANIZ SERENA
2º MORETTI FLORENCIA
3º BUET CLAUDIA
CAT. 15 AIRE QUEBRAR VETERANO
1º RODRIGUEZ RAMON
2º TRONCOSO JAVIER
3º CRETTAZ CARLOS
CAT. 16 AIRE QUEBRAR JUVENIL
1º TRIBULO KEVIN
2º DURAND MARCOS
3º ARRIONDO FERNANDO
CAT. 17 AIRE QUEBRAR PROMOCIONAL
1º DE LA FUENTE MORENA
2º MINAGLIA LAUTARO
3º ARRUA BENJAMIN
CAT. 18 AIRE QUEBRAR PROMOCIONAL CON APOYO
1º VILLAVERDE SANTIAGO
2º VILLALBA JOEL
3º DE LA FUENTE ALFONSO
COMISION DIRECTIVA DE LA FEDERACION ENTRERRIANA DE TIRO
PRESIDENTE EDGARDO CRESPO – TFA-SAN JOSE
VICEPRESIDENTE JORGE ECHANIZ – TFA-VILLAGUAY
SECRETARIA DIANA HERRERA- TFA-SAN JOSE
PRO SECRETARIA FLORENCIA MORETTI- TFA-CONCEPCION DEL URUGUAY
TESORERO GUILLERMO ACOSTA- TFA-CONCEPCION DEL URUGUAY
PRO TESORERO REQUENA CARLOS- TFA- ROSARIO DEL TALA
VOCALES TITULARES
JUAN DIEGO ANGELONI- TFA-ROSARIO DEL TALA
NESTOR GIL – TFA- GUALEGUAYCHU
EDUARDO DIANA – TFA-CONCORDIA
SEBASTIAN BENEDETTI- TFA-GUALEGUAY
VOCALE SUPLENTES
JUAN YANOVSKY –TFA-VILLAGUAY
ARIEL VILLANUEVA –TFA-GUALEGUAYCHU
FACUNDO VIVAS –TFA-DIAMANTE
JUAN LAVARDA-TFA-CONCORDIA
REVISORES DE CUENTA
DAMIAN TODORO –TFA- SAN JOSE CARLOS TRAMONTIN-TFA-SAN JOSE
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