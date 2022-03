Información de Colón

José Luis Walser recibió al nuevo cónsul de Uruguay en Colón: El martes fue recibido por el Intendente José Luis Walser, el nuevo Cónsul de Uruguay en Colón, Mauricio Raompani, con quien mantuvo una reunión de trabajo y la presentación formal del funcionario. Dialogaron de temas afines a las ciudades de Colón y Paysandú, refiriéndose también al paso fronterizo.

“Fue una reunión de presentación, llegué hace unos días a Colón, una ciudad que no conocía y que me dio una muy buena recepción” dijo el Cónsul al término del encuentro.

“Me presenté ante el Intendente José Luis Walser con quien dialogamos acerca de algunos temas que nos interesan tanto de Colón como Paysandú y tanto en la relación a Argentina y Uruguay, saliendo ya un poco de esta cuestión de la pandemia” señaló-

El flamante cónsul dijo, además: “Estamos esperando y ansiando la reapertura completa de los puentes, que es algo que estamos luchando desde hace mucho tiempo ambos países” subrayó Mauricio Rompani.

Se presentó la compañía «Las Ilusiones» con un excelente recital y baile inclusiva: La compañía de arte inclusivo «Las Ilusiones» se presentó en la Casa del Bicentenario de Colón el pasado domingo. El evento se dio en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down que se conmemora cada año el 21 de marzo, y estuvo organizado en conjunto por la Municipalidad de Colón a través del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad y la Asociación de Síndrome de Down «No Me Olvides».

El público disfrutó de una serie de manifestaciones de arte que fusiona teatro, comedia musical, danza, canto y danza-teatro. La compañía expone sobre las barreras del tiempo, del espacio y del idioma permitiendo entender toda la diversidad. El grupo cree que nada más hay comunicante en la vida humana. Entienden, entonces, que las artes escénicas en su acción concreta y tangible es facilitador de la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos por medio de la acción para la comunicación.

El proyecto propone varios talleres artísticos formados por niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad; se propone que los participantes tengan la oportunidad de acceder a un espacio creativo, en el que puedan desarrollar habilidades y técnicas que potencien sus capacidades, y permitan el desarrollo y crecimiento personal; así como también el profesional.

Se extiende el plazo para inscribirse a las Becas Deportivas Municipales: La dirección de Deportes de la Municipalidad de Colón informa que, ante la gran demanda y las consultas para acceder a las becas deportivas municipales, se extiende el plazo de entrega de carpetas hasta el 31 de marzo.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.colon.gov.ar/deportes acercarse a la Lindera del Parque Quirós o comunicarse al 3447 640735.