Se marchó en Paraná en defensa de los humedales

Bajo la consigna «En defensa del río y los humedales; no es sequía es saqueo» este viernes se realizó en Paraná una marcha para protestar contra los incendios en los humedales y exigir políticas que protejan estos espacios.

La actividad, organizada en Paraná por la Multisectorial por los Humedales, tuvo su eco en otras ciudades del país, siendo la convocatoria central en la ciudad de Rosario. En la capital provincial, se marchó desde Casa de Gobierno hasta el Balneario Municipal, donde se iba a realizar un festival que debió ser postergado.

“Buscamos interpelar tanto al poder político como a la ciudadanía, para lograr sensibilizar sobre la crisis climática, que tiene al ser humano como su principal causa”, apuntó Culasso y señaló que “somos cada más quienes despertamos y nos rehusamos a vivir en un planeta dañado a costa del beneficio de unos pocos. El ambiente sano es un derecho colectivo que nos beneficia o perjudica a todes”.

Una de las demandas de la movilización fue la exigencia de una Ley de Humedales, una iniciativa que perdió estado parlamentario por tercera vez. En este marco, Culasso apuntó a esta Agencia: “La pérdida de su estado parlamentrario se debe principalmente a los intereses que recaen sobre estos ecosistemas, que necesitan que no sean protegidos para que sus negocios puedan seguir”. Así, “se plantea un falso dilema entre ambiente y producción, cuando en realidad sin ambiente sano no hay producción sustentable posible”.

“Creemos igualmente que es más profundo que eso y va hasta la percepción que la especie humana tiene sobre los ecosistemas, no pudiendo ver más allá de una utilidad productivista”, expresó y continuó: “Se aprueban leyes de fomento a la agroindustria, para exportar cada vez más y más sin medir las consecuencias sobre los territorios y las poblaciones que lo habitan, está claro cuáles son las prioridades de quienes nos gobiernan, y para ello no existe tal grieta”. “Gobierne quien gobierne ha demostrado entregar los territorios a cambio de dólares, con la excusa de que necesitamos pagar una deuda que el pueblo no contrajo”, concluyó. (APFDigital)