Rocamora visita a Quilmes en duelo de necesitados

Por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este viernes a partir de las 21, Tomás de Rocamora enfrentará a Quilmes de Mar del Plata en el primero de dos juegos que tendrá este fin de semana en condición de visitante. El restante será el domingo, en Olavarría, frente a Estudiantes. Tanto el Rojo como el Tricolor pelean por salir de los últimos lugares de las posiciones. No viajó el base Juan Martín Bello, lesionado.

Tomás de Rocamora intentará en La Feliz cortar esta última racha de tres caídas en fila para mirar un poco más de lejos el último lugar del grupo que, al cierre de esta Segunda Fase, dejará a quien allí se ubique sin actividad hasta la próxima temporada. Rocamora marcha anteúltimo con 29 puntos (4-11) mientras que Quilmes se ubica por ahora duodécimo con 31 unidades (4-13). El presente de ambos no es el mejor y de la allí la importancia que tendrá este juego en el estadio Islas Malvinas.

Quilmes también llega con una seguidilla de tres reveses consecutivos ya que después de caer como local ante Estudiantes de Concordia también lo hizo en la ruta: primero ante Pergamino Básquet y luego contra Zárate Basket. Para este partido Rocamora recuperará al interno Marcos Helman, quien se rehabilitó de una distensión muscular, pero no tendrá entre sus filas al base Juan Martín Bello. Se trata de una baja sensible ya que es el base natural y segundo goleador del equipo en la temporada.

El ex Ferro ya jugó el partido anterior, frente a Ciclista Juninense, con un vendaje especial en la muñeca derecha pero el dolor no disminuyó por lo que tanto el cuerpo médico como técnico decidieron pararlo y que no viaje. El jugador sufrió una fisura durante el partido que el Rojo le ganó como local a Lanús.

La delegación partió este jueves por la mañana y en horas del mediodía hizo escala en la localidad de Campana para almorzar. Los que viajaron, son: Manuel Gómez, Justo Catalín, Martín Pascal, Galo Impini, Tomás Verbauwede, Marcos Helman, Ignacio Galardo y los juveniles Iñaqui Garat y Octavio Boxler Germanier. El cuerpo técnico está conformado por el entrenador Carlos Pérez, el asistente Fernando Castelli Donnet, el PF Lautaro Martínez y el utilero Eric Sánchez.

Finalmente, hay que decir que en las últimas horas el Departamento de Competencias de la AdC informó un cambio de horario para el partido del domingo contra Estudiantes de Olavarría. El mismo se adelantó y tendrá lugar desde las 21.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora