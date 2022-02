Prorrogaron la prisión preventiva para el asesino de Catriel Monzón

El joven detenido por el crimen a balazos de Catriel Cesar Monzón (22), cometido el 24 de noviembre pasado en el Barrio La Quilmes, deberá permanecer con prisión preventiva. Así se resolvió este jueves en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay.

Se trata de Leonel Fernando Melgares de 20 años, representando por el abogado particular, doctor Jair Gay, en causa que lleva la fiscal Nº 4, doctora María Albertina Chichi.

La audiencia se desarrolló en horas de la mañana presidida por el juez de Garantías Nº 2, doctor Gustavo Díaz, quien en primer lugar, tras la apertura, dio la palabra a la representante del MPF.

La doctora Chichi explicó que luego de la Audiencia anterior donde se resolviera la PP, se agregaron varias evidencias, informe autópsico, dando detalles, aportes testimoniales que detalló, respecto a lo que pasó, y que Catriel Monzón cayó herido sobre su madre que comenzó a gritar, que fue internada en shock, agregando que se escucharon 3 o 4 disparos.

La fiscal señaló que tras el hecho, Melgares de dio a la fufa y narró detalladamente quienes quiénes fueron los intervinientes y cómo se sucedieron los hechos, relatando que una de las testigos fue la mamá de la víctima que vio todo, estando sentada en la vereda, de frente al lugar donde ocurrieron los hechos, resaltando que son varios los testigos que deben deponer en Juicio, agregando que varios menores de edad brindaron sus relatos respecto al hecho, destacando por art. 353, que se confirma la autoría por parte de Melgares, también declaró el joven que vive en la esquina donde ocurrió el hecho, agregando que hubo una previa discusión al mediodía entre ambos, varios de estos jóvenes explicaron sus sensaciones y miedo por los hechos ocurridos, habiendo declarado también el amigo del imputado, a dónde concurrió Melgares luego del hecho, dando detalles de las afirmaciones de estos jóvenes, habiéndose además esclarecido el hecho en las inmediaciones con relevamiento de cámaras de seguridad de la zona del Supermercado DIA, donde se ve pasar muy rápido, con luces apagadas el motovehículo 110, y otra que lo capta en inmediaciones de calle Tófalo, y cerca del Monumento Urquiza, se aprecia la camioneta que transportara a la víctima al Hospital, y se identifican a Melgares en la motocicleta y a Catriel Monzón tendido en la caja de la camioneta, habiendo también otras testimoniales de personas que aportan datos no sobre la materialidad sino sobre circunstancias relacionadas al mismo, sobre que Melgares, ya había dicho Melgares que lo iba a matar a Monzón. La fiscal sostuvo que el acusado entorpeció la investigación, desapareció el arma, y también su teléfono celular, y que en libertad podría amedrentar a los testigos, por lo que solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 90 días más.

A su turno, el defensor particular, dijo que discutiría los riesgos procesales de entorpecimiento y fuga, y que no se dan extremos expresados por la Fiscalía, y se puede morigerar con medidas del art. 349 del CPP, y sobre riesgo alegado, sólo se refiere a la actitud del imputado, pero restan recibir pericias del hospital, lo que no puede influir su defendido, y la mera alegación de miedo en los testigos, pero eso se puede conjurar con otras medidas alternativas, la fuga no se acredita con la sola afirmación de que estando en libertad, se fugaría, y la presentación de su pupilo, si hubiera contado con medios no se hubiera presentado, y solicitó se morigere la prisión preventiva, por prisión domiciliaria, bajo el cuidado de su hermana, que tiene poder de control y ascendencia respecto al imputado.

Luego de los alegatos y del análisis minucioso de los mismos, el juez dispuso la prórroga de la prisión preventiva del imputado, en orden al delito de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego” -arts. 79 y 41 bis del cp-, por el plazo solicitado de 90 días y que continúe alojado en la UP7 de Gualeguay.