Nocturno de Voley: Resultados del viernes y programa del fin de semana

Con triunfos para Santa Rosa de San José y Gimnasia de Gualeguaychú se completó la cuarta fecha en la noche del viernes. El domingo habrá nuevamente actividad, con un programa de cuatro encuentros.

Una nueva jornada del Nocturno de Voleibol Edición 2022 tuvo lugar este viernes en Rivadavia, con la disputa de dos encuentros. En el primero de ellos se presentaba Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad quien se iba a enfrentar al representativo de Santa Rosa de San José, en un encuentro correspondiente a la Zona «A» de la rama femenina. Buena actuación tuvo el conjunto de Santa Rosa, ante un Gimnasia que mostró mejoras significativas en su juego respecto del partido anterior pero que no le alcanzó para plasmarlo en el tanteador. Fue 2 a 0 para las de San José con parciales de 25 a 17 y 25 a 20 para sumar de a tres en la tabla de posiciones.

En segundo turno los encargados de cerrar la jornada eran los varones, por la Zona «A» Gimnasia y Esgrima de Gualeguaychú iba por la recuperación ante Amigos de nuestra ciudad. Ambos venían de caer en el debut ante el mismo rival (el CEF Nº 3) y buscaban mejorar la imagen en este partido para mantener chances de clasificación. El primer set fue parejo hasta el punto 13, desde ahí fue el Lobo quien hizo mejor las cosas y aprovechó mejor los errores del rival para llevarse el set por 25 a 17. En el segundo Gimnasia no quitó el pié del acelerador y con un juego sólido afianzado en la presión desde el saque y las variantes en ataque, se impuso ante el veterano equipo Uruguayense por un parcial de 25 a 15 y quedarse así con el 2 a 0 del global.

Resumen de la jornada del viernes por la quinta fecha del Nocturno de Voleibol:

(FEM) CLUB SANTA ROSA -S. José- (2) – (0) CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA -C del U-

(25/17 – 25/20)

Santa Rosa: Rodriguez, Y. Bouvet, Palacios, Pascal, Neubirt, R Bouvet, Martinez (L) y Orcellet

Gimnasia: Zuzunegui, Marclay, Mendoza, Morales, Ledesma, Burgardt, Rodrigues, Bonvin y Conde. Dt: M Godoy

(MASC) CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA -Gchú- (2) – (0) AMIGOS -C del U-

(25/17 – 25/15)

Gimnasia: C Picullo, Nuñez, Walser, Villemur, Gutierrez, D Picullo, E Rajoy (L), Nikodem, Naubirt, Godoy y G Rajoy. Dt: J. Picullo

Amigos: D Cordoba, Conte, Hornus, Godoy, Cordoba, Buena y Marclay.

La próxima fecha de este torneo será este domingo, con una extensa programación de cuatro partidos. Los mismos serán los siguientes:

18.15 hs -> PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- vs CLUB ZANINETTI (MASC – ZONA «B»)

19.30 hs -> CLUB RIVADAVIA vs PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- (MASC – ZONA «B»)

20.15 hs -> CLUB ZANINETTI vs CLUB S y D SAN JOSÉ (FEM – ZONA «B»)

21.30 hs -> PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- vs ALMA VOLEY (MASC – ZONA «B»)

El dia lunes también habrá actividad, el programa será el siguiente:

21.30 hs -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB SANTA ROSA -S. José- (FEM – ZONA «A»)

22.40 hs -> COLÓN VOLEY vs AMIGOS -C del U- (MASC – ZONA «A»)