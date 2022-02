Lena: “Se necesitan políticas agropecuarias efectivas”

“El Gobierno provincial anunció créditos para productores para la compra de capital de trabajo. Pretende ser un paliativo frente a los daños producidos por la sequía, pero ese tipo de medidas son insuficientes cuando no existen políticas coherentes que pongan a la producción como objetivo”, expresó la diputada nacional Gabriela Lena.

En ese sentido, hizo notar: “El gobierno maltrata a los productores agropecuarios con impuestos abusivos, políticas restrictivas a las exportaciones, medidas que desalientan la inversión. Este es un gobierno que ataca permanentemente al campo y lo ha tomado como su enemigo”.

Asimismo, la legisladora entrerriana subrayó: “El Gobierno anuncia créditos que son para comprar capital de trabajo, pero no sirven para afrontar deudas y obligaciones por los daños que produce la sequía. No alcanza. Se necesitan políticas agropecuarias efectivas, constantes, de un Estado que acompañe a sus productores. La gente del campo lo dice a diario: no quieren ser subsidiados, sino que los dejen trabajar”.