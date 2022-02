Jaroslavsky cuestionó a Bordet por someter la toma de decisiones centrales a conveniencias electorales

“No tomar decisiones para evitar pagar costos políticos en función de lo electoral atenta contra el fortalecimiento del Estado y el desarrollo de la provincia”, sostuvo la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR) al cuestionar al Gobierno de Bordet por no avanzar en definiciones sobre la Caja de Jubilaciones y la regulación de los agroquímicos. Destacó la necesidad de que el Estado se modernice y valoró que en la Asamblea Legislativa el mandatario haya planteado modificaciones en el ámbito judicial.

Jaroslavsy brindó su opinión sobre el discurso del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa y consideró que “al Gobierno provincial le falta pasar a la agenda del Siglo XXI y acercarse a los cambios estructurales que la sociedad necesita”.

“Por ejemplo, en materia educativa Bordet habla de infraestructura pero no dice que la educación entrerriana necesita reformular sus contenidos, modernizarse y avanzar en una enseñanza integral entre los distintos niveles educativos”, señaló.

“Bordet también afirma que la obra pública es una de las matrices del desarrollo económico, lo cual es cierto, pero la cuestión es que seguimos hablando de una infraestructura básica que está lejos de la que manejan las otras provincias de la Región Centro: Córdoba y Santa Fe. Hace 20 años que el justicialismo gobierna Entre Ríos y todavía seguimos en la etapa de obras básicas”, manifestó, al tiempo que apuntó contra la ineficiencia sistemática que tiene Vialidad Provincial para reparar caminos y rutas.

Al manifestar otra de sus críticas, Jaroslavsky consideró que “es insuficiente la política que Bordet está instrumentando en materia medioambiental”. En tal sentido, dijo que “los humedales de Entre Ríos están sufriendo un gigantesco deterioro y no hay una proyección seria en relación a lo que queremos hacer con estas reservas”.

En cuanto a la crítica situación de la Caja de Jubilaciones, la diputada cuestionó que Bordet haya planteado que “el resto tiene que proponer soluciones cuando él es el que debe tomar las riendas y consensuar un camino”.

“En este tema y en el vinculado a la regulación de agroquímicos, el Gobierno provincial no se anima a avanzar porque no quiere pagar costos políticos, pero hay que dejar en claro que todo Gobierno debe pagar costos al instrumentar medidas que no todos van a aplaudir”, aseveró.

“No tomar decisiones para evitar pagar costos políticos en función de lo electoral atenta contra el fortalecimiento del Estado y el desarrollo de la provincia”, arremetió la dirigente radical.

Por último, la diputada Gracia Jaroslavsky valoró que el gobernador Bordet haya puesto en agenda la necesidad de introducir reformas en el Código Procesal Penal para acortar los tiempos que se manejan en la Justicia y evitar que las causas queden en un prolongado limbo.