Hay un tercer implicado: Ordenaron la libertad de los dos jóvenes detenidos por la agresión de una chica a la salida de evento nocturno

Los dos jóvenes oriundos de San Justo, que fueran detenidos tras el incidente entre sendos grupos a la salida de un evento nocturno en el Club Gimnasia, recuperaron su libertad con reglas de conducta este martes. Por el caso hay un tercer involucrado que es buscado y sería de esa misma localidad, pero trascendió que se habría ido a Paysandú.

Este martes por la mañana se desarrolló la audiencia presidida por el juez de Garantías Nº2, doctor Gustavo Martínez, donde el fiscal Juan Pablo Gile, subrogando a la doctora María Becker por cuestiones de salud, se presentó para tratar la situación de Thiago Altamirano de 20 años y Sergio Nahuel Lattour de 25 años, ambos representados por el doctor Jair Gay, ambos oriundos de San Justo, a quienes se les imputa que el 30 de enero en las primeras horas de la mañana agredieron a golpes y piedrazos, en esquina de bulevar Yrigoyen y Perú, a un joven que iba con su novia, los que recibieron lesiones y en el caso de la muchacha un brutal piedrazo en el rostro, le causó lesiones graves y demandó si internación (traumatismo cráneo encefálico con fractura de orbita derecha).

Según señaló el fiscal en su alegato, ambos jóvenes fueron detenidos por la Policía en el lugar del hecho, quedando imputados de ser coautores del ataque, destacando que hay testigos que los sindican como los autores de la disputa y habría un tercer sujeto que estaría relacionados a estos dos imputados, que podría haber sido quien arrojó la piedra que dio en el rostro de la víctima y quien es de San Justo y formaría parte de este grupo, por lo que se considera a todos como coautores de las lesiones leves y graves.

Gile señaló que ambos jóvenes tienen arraigo y trabajo estable, por lo que no existirían riesgos procesales que justifiquen su privación de la libertad, por lo que solicitó seguir la investigación con ellos en libertad, pero con la prohibición de venir a Concepción del Uruguay durante el plazo de 90 días, ya que ambos pueden estar en San Justo donde tienen familia.

La Defensa, sostuvo que no hay elementos que incriminen a sus clientes respecto a quien arrojó la piedra a la joven y que hay testigos que fue un sujeto pelado y que sus defendidos no son así, por lo que pidió que se les incrimine las lesiones leves, pero no las graves a las muchachas, y que se tomen en cuenta los dichos en las redes donde se da detalles de quien arrojó el elemento a la muchacha.

Si bien el doctor Gay manifestó no oponerse a lo solicitado por el fiscal respecto al acercamiento a las víctimas y testigos, pero consideró excesivo el pedido de no venir a la ciudad, ya que su cliente Latour vive en pareja con su novia en Concepción del Uruguay.

El fiscal replicó señalando que tanto Altamirano, como Latour son coautores de ataque y que el tercer sujeto señalado, también es de San justo, por lo que formaban parte del mismo bando en el momento de agredir a la pareja.

Finalizado los alegatos, el doctor Gustavo Díaz, realizó un análisis de las presentaciones de las partes, haciendo lugar al pedido fiscal de libertad de ambos jóvenes, ordenando medidas que deberán cumplir respecto a las víctimas y testigos, pero no hizo lugar al pedido de no concurrir a Concepción del Uruguay, ya que puntualmente en el caso de Sergio Latour vive con su pareja, por lo que deberá evitar tener contacto directo o indirecto con la otra parte y quienes sean testigos.