E D I C T O Nro 9

Por disposicion del Sr. Juez del Juzgado Laboral Nº 2 de Concepción del Uruguay

– Entre Ríos – NORA ANGELICA GARIN del JUZGADO DE 1º INSTANCIA DEL

TRABAJO Nº 2, secretaria única, a cargo del Dr. DIEGO GERMAN CHEROT,

hace saber que en los autos caratulados: “ALMEYRA, CARLOS C/ LAPALMA,

MARIO S/ EJECUCION DE HONORARIOS” – Expediente Nº 11783 año

2018, , se ha decretado la venta en pública subasta sobre el 50%

motovehículo automotor Marca Yamaha, Dominio 579 HZF, embargado en

autos, en las condiciones y estado en que se encuentra. Dicho acto se realizará

a través del Portal de Subastas Judiciales Electrónicas del Poder Judicial de

Entre Ríos (Reglamento SJE, Acuerdo General N° 29/21 del 28.09.21, Punto

1°), con intervención del Martillero designado en autos MONTI, JAVIER

FERNANDO.

El acto de subasta tendrá una duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará el

martes 8 de febrero de 2022 a la hora 10:00, momento a partir del cual

los usuarios registrados podrán efectuar sus posturas en el Portal de Subastas,

finalizando el día martes 15 de febrero a la hora 10:00.-.

Para participar de la misma, los interesados (personas físicas o jurídicas)

deberán estar previamente registrados como usuarios en el Portal de Subastas

https://subasta.jusentrerios.gov.ar, art. 6. Reglamento SJE.

Condiciones de venta:

a) Base: el bien saldrá a la venta sin base y al mejor postor, luego de la

primer oferta, se establece como monto incremental, por el cual se sucederán

las pujas, la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00).

b) Comunicación de la oferta ganadora: Quien resulte mejor postor

de la subasta, será notificado en su panel de usuario del Portal y en la dirección

de correo electrónico denunciada al momento de su inscripción como Usuario

del sistema. El tribunal agregará acta provisoria de subasta del resultado del

remate.

c) Pago del precio: El ganador deberá efectivizar el pago del precio,

más la comisión del martillero (10%), y el costo por el uso del sistema (3%

más IVA) a través de cualquiera de las modalidades de pago autorizadas en el

Portal o en la cuenta del juzgado 5-693507/7- CBU

3860005803000069350770, en el plazo de dos (2) días hábiles de

finalizado el remate, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 26 del

Reglamento SJE.

d) Postor remiso; llamado al 2do o 3er postor: En caso de declararse

postor remiso al primer postor (por no verificarse el pago alguno de los

importes correspondientes en los plazos indicados en el apartado anterior, se

dará aviso desde el portal y el mail denunciado en la inscripción como postor a

quienes hubieren ofrecido la segunda o tercera mejor oferta para que, de

mantener interés en la compra, se cumplimente con las obligaciones para

resultar adquirente del bien subastado (art. 25 del Reglamento SJE). En caso

de que ninguno de ellos mantenga su interés en la compra, la subasta se

declarará desierta.

e) Entrega del bien, pago de gasto e impuesto: La entrega del bien

a subastar estará sujeto a la previa transferencia del mismo a nombre del

adquirente conforme Pto. 3º, Acordada S.T.J.E.R. Nº 35/11 de fecha

25/10/11.f). Dentro de los quince (15) días de notificada la aprobación del

remate -art. 240 Código Fiscal-, y para habilitar la transferencia del bien

adquirido, el comprador deberá acreditar el pago del sellado previsto por el art.

210 del Código Fiscal y el art. 12. inc. 10) de la Ley Impositiva.

Compensación del precio para el acreedor: La eximición de todo o

parte del precio obtenido en subasta a favor del acreedor, sólo se admitirá en

caso de autorización judicial previa (art. 15 Reglamento SJE).

Queda a disposición de las partes interesadas el expediente para el examen del

título y deudas que pesan sobre el bien.

Visitas e Informes: Concretar citas con el Martillero al teléfono fijo 3442 428731

o celular 3442478117, o en Moreno 106 de esta ciudad de Concepción del

Uruguay, en los horarios de 09 a 12 Hs.y de 16 a 19hs – Atento a Res. Gen

AFIP N 745, Martillero CUIT: 20-16166062-1, Actor CUIT 20-102802279-9,

Demandado CUIT: 20- 20243331-7.Publíquense edictos por dos (2) días en el

Boletín Oficial de Entre Ríos y en un medio periodístico de esta ciudad, con los

recaudos de ley.

EDICTO NRO 9 (1)