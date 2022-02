Declaración sindical de Concepción del Uruguay: El debate instaura el orden

Mucho se ha dicho sobre la pluralidad de la conformación del Frente de Todos y los escollos que debe sortear ante la mulplicidad de agrupaciones que la integramos. Puede sonar complicado pero no para aquellos que venimos de la cuna gremial, conocedores del ejercicio permanente con los compañeros y compañeras con una gimnasia constante de la organicidad, de la discusión, de la manifestación ante controversias. Por eso nos permimos cuesonar no poner en la agenda del Frente, un amplio debate de los temas nacionales y provinciales que han tomado relevancia. Nos deben un debate sobre Vicenn, su intervención e integración a la Soberanía Alimentaria. Nos deben un debate sobre el Río Paraná, dado que a los trabajadores nos interesa recuperar el control del estado sobre el comercio exterior, considerando por ejemplo que en menos de tres años se podría pagar la totalidad de la deuda externa contraída por Macri. Nos deben un debate sobre los humedales, no solo por el control de la riqueza sino del patrimonio medioambiental. Nos deben un debate sobre la derogada ley de la madera, la regulación del valor agregado que involucra a miles de trabajadoras y trabajadores entrerrianos. Nos deben un debate sobre la estazación de la Represa Hidroeléctrica Salto Grande que permirá tener una políca Energéca que beneficie a los entrerrianos. Nos deben el debate del tratamiento de la ilegíma deuda externa. Nos deben un debate sobre la Ley de Endades Financieras que ponga a los Bancos al servicio de la Producción y de las necesidades del pueblo argenno. Nos deben un debate sobre el extracvismo. Nos deben un debate sobre Soberanía concreta en todo el Territorio Nacional. Raficamos la vigencia del convenio 190 OIT, norma internacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y exigimos una igualdad contractual y de progreso para la mujer Esta fecha 24 de febrero, día en que se concretó el triunfo electoral de la fórmula Juan Domingo Perón – Hortensio Quijano, en 1946. Una presidencia emblemáca en términos de soberanía, crecimiento económico con juscia social, desarrollo industrial, inclusión de las mujeres en la vida políca y consolidación de las organizaciones gremiales como actores de la vida nacional, entre algunos de los aspectos destacables. Justamente nos convocamos 75 años después para debar la inclusión y parcipación acva del movimiento obrero organizado en el Ministerio de Trabajo, en sus Ministerios o Secretarías Provinciales, en sus delegaciones territoriales, en cada una de las empresas que intervenga o no el Estado con el fin de poner a disposición nuestros mejores hombres y mujeres fieles a la causa de nuestro pueblo y de nuestra patria; conocedores de las disntas acvidades con el fin de garanzar una justa y equitava distribución de la riqueza. No resignamos nuestra lucha ante la precarización laboral y afirmamos que es posible lograr la plenitud ocupacional convencidos que el problema es la justa redistribución de los recursos. De cara al inminente armado políco en el 2023 creemos que el movimiento obrero no puede ser ajeno ni en agenda ni en parcipación acva de representantes sindicales en toda la extensión electoral. Para ello es inevitable reacvar el ejercicio de los Plenarios Generales Nacionales de Regionales CGT que garanzan la territorialidad y representavidad gremial. VALORAMOS LA UNIDAD DE TODOS LOS SECTORES SINDICALES ALCANZADA EN LA CGT NACIONAL, EN REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO FEDERALMENTE Y CON EL OBJETIVO DE FORTALECER ESA UNIDAD Y GARANTIZAR EL PROTAGONISMO QUE NOS RECLAMA ESTE MOMENTO HISTORICO, PROPONEMOS A LA CGT LOS SIGUIENTES PUNTOS DE COINCIDENCIA: – Que la deuda externa contraída de manera ilegíma con el FMI por el gobierno de Macri con el único objevo de acentuar la dependencia nacional y precarizar las condiciones de vida del pueblo, la paguen sus mentores y cómplices, que se beneficiaron especulando y fugando capitales.

– Que el Estado Nacional, con el respaldo incondicional de las trabajadoras y trabajadores organizados adopte con firmeza todas las medidas que sean necesarias para poner límite a la acción monopólica y oligopólica de quienes solo piensan en sus negocios, a través de la exportación ilimitada de materia prima o explotando su posición dominante en el mercado interno, para formar precios que alimentan la inflación de manera imparable, pulverizando los ingresos de las familias argennas y condenando a la pobreza a millones de compatriotas. – Que el Estado recupere el control absoluto del comercio exterior, hoy manejado por mulnacionales que usufructúan las inmensas riquezas de nuestro territorio, lo que demanda la reapropiación de manera efecva del Río Paraná y de los puertos costeros, reconstrucción de la marina mercante y puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para direccionar el fruto de esa riqueza hacia el desarrollo cienfico y tecnológico que nos permita recuperar nuestra posición de país industrial capaz de generar millones de puestos de trabajo. – Que el sistema financiero vuelva a ser un servicio público y no especulavo, con créditos orientados a la producción; que el Estado nacional, a través de los organismos oficiales pernentes combata con decisión patrióca las maniobras de evasión, elusión imposiva y fuga hacia los paraísos fiscales que praccan mediante perversos mecanismos los grandes grupos económicos, lo que impide el desarrollo nacional y una justa redistribución de la riqueza. Concepción del Uruguay, 24 de febrero de 2022 Sindicatos nacionales y regionales de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires presentes en el Encuentro: Sindicato Argenno de Televisión Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interacvos y de Datos (SATSAID); Unión Obrera Molinera Argenna (UOMA); Federación Gráfica Bonaerense (FGB); Sindicatos de Choferes de Camiones; Unión Docentes Argennos (UDA); Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC), Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM); Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC); Asociación Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER), Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP), Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Asociación Bancaria, Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sindicato de Luz y Fuerza, Sindicato de Canillitas, Sindicato Personal de Vialidad Nacional, Sindicato del Personal de la Industria de la Carne, Cooperavas Federadas de Trabajo del Sur de Córdoba (CFT), Sindicato de Obreros Curdores de la República Argenna (SOCRA), Asociación del Personal Superior de Empleados de Energía (APSEE), Unión Trabajadores de Endades Deporvas y Civiles (UTEDYC), Unión Argenna de Trabajadores Rurales y Esbadores (UATRE), Federación Universitaria de Río IV (FURC). También parciparon compañeros y compañeras de la Mesa Sindical de Concordia y de Paraná, y la Mulsectorial de Concordia.