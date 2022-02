Crimen de Monge: La jueza definirá en próximos días si hace lugar a la inimputabilidad de Padilla y la calificación legal

Se reinició la audiencia que pasara a cuarto intermedio hasta este lunes, relacionada al caso del “Loco del hacha”, como lo llamaron los vecinos de San Isidro, luego que la fiscal solicitara el sobreseimiento del acusado por su incapacidad mental y tras escuchar los argumentos de la Defensa, Fiscalía y Querella, la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, dio por finalizada la misma y dispuso que notificará a las partes en los próximos días sobre su veredicto.

Como se informara el pasado miércoles por la mañana se realizó una audiencia en el marco de la causa por el homicidio de Elides Monges de 73 años, vecino del Barrio San Isidro de Concepción del Uruguay, atacado a hachazos por Hugo Germán Padilla (40), hecho ocurrido el 5 de agosto de 2021.

En la misma, la fiscal del caso, doctora Albertina Chichi, presentó un pedido de sobreseimiento del acusado, entendiendo que si bien existe una responsabilidad penal, los informes de los profesionales, no dejan dudas de que Padilla no era consciente de lo que estaba haciendo en el momento del brutal ataque, en el cual la Fiscalía conformó que le aplicó 14 hachazos a la víctima, que murió mientras estaba internado en el hospital Urquiza.

En la audiencia de ese miércoles se mencionó el último informe médico llegado desde Federal el pasado mes de enero que marca la evolución favorable de Padilla, respondiendo al tratamiento farmacológico por sus problemas mentales, en esta oportunidad, la Fiscalía dijo que cuenta con numerosas pericias médicas desde su detención, de gran importancia para el caso, entre estos están los informes psiquiátricos del Equipo Técnico Interdisciplinario local, coincidente con los especialistas de Federal, los que marcan un retraso mental de leve a moderado, ideas delirantes que lo acercan a hechos violentos, la falta de conciencia de los actos que realiza y limitación en el control de sus impulsos, lo que sin dudas representaría un verdadero peligro para sí mismo, como para otras personas, recomendándose un tratamiento prolongado acorde a las necesidades del paciente, solicitando el sobreseimiento por su inimputabilidad por el homicidio agravado por la alevosía y un tratamiento de tiempo indeterminado.

Este lunes, la defensora particular, doctora Romina Pino, recordó que la Defensa había sostenido la inimputabilidad de Padilla, lo que fue corroborado por los especialistas y si bien está de acuerdo con el sobreseimiento por esta condición, solicitó que sea por el delito de homicidio simple y no por el de homicidio agravado, ya que su cliente no planeo sus actos ni actuó sobres seguro, ya que no entendía lo que estaba haciendo y actuaba bajo el efecto de ideas delirantes, por lo que correspondería el homicidio simple y así bajar los plazos solicitados en la medidas de seguridad por la Fiscalía a 15 años como techo máximo y se considere con fines terapéuticos con intervención al equipo de salud mental y se notifique al órgano de revisión de Salud Mental de la Provincia de Entre Ríos, para que realicen el seguimiento del tratamiento de la medida de seguridad.

A su turno la fiscal, doctora Albertina Chichi señaló que el agravamiento fue por ensañamiento, dado que se acreditó que el homicida le aplicó 14 hachazos a Mongue, lo que a su criterio permite sostener la calificación legal y entendía que el propósito de la Defensa de degradar la figura legal al Homicidio Simple, es con los fines de bajar el tope de las medidas de seguridad, considerando la fiscal que se debe sostener la calificación marcada por el órgano acusador y así llevar las medidas al máximo ante la posibilidad de que el acusado vuelva a generar actos que pongan en riesgo su vida y la de terceros, sosteniendo el tome de las medidas en los 35 años.

También el doctor Pablo Horacio Cura, querellante representantes de la familia de la víctima, adhirió a los dichos de la Fiscalía y resaltó que Padilla no tiene quien lo contenga, carece de vivienda para permanecer, ni la capacidad de sostenerse económicamente y la peligrosidad que representa, por lo que pidió que las medidas se sostengan en el tiempo máximo.

Finalizadas las alocuciones de la partes, la doctora Melisa Ríos, dispuso dar por finalizada la audiencia y comunicó que se tomará en tiempo de ley para resolver y luego notificar oportunamente a las partes, por lo que Padilla deberá permanecer alojado en hospital Neuropsiquiátrico de Federal, con custodia policial, por la peligrosidad que representa y que no hay medida alguna para morigerar esta situación, quedando esto demostrado con la incapacidad de poder contenerlo por parte de la madre del acusado.