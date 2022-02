Comienza la Liga Argentina de Vóley en Concepción

Llega otro evento deportivo de gran trascendencia para la región y se vivirá en Concepción del Uruguay. Es la tercera fecha del Tour de la Liga Argentina de Vóleibol, que reúne a los once equipos que representan la élite del vóleibol nacional.

Desde el sábado 12 estarán participando 270 deportistas que disputarán las competencias en el Centro de Educación Física. La Liga de Vóley Argentina RUS, temporada 2021/2022 será en el Centro de Educación Física N° 3 hasta el sábado 19.

El evento es organizado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes; el CEF 3 «Hugo Mario La Nasa»; ACLAV (Asociación de clubes Liga argentina de voleibol) y RUS, más la colaboración de los clubes de vóley de nuestra ciudad.

Participan los clubes River Plate; UPCN de San Juan, Once Unidos de Mar del Plata, Paracao de Paraná, Obras de San Juan, Club Ciudad de Buenos Aires, Policial de Formosa, Gigantes del Sur de Neuquén, Defensores de Banfield, UVT de San Juan, y Monteros de Tucumán. El primer partido será a las 11, entre Monteros Voley y Once Unidos. Esta etapa marcará la apertura de la segunda ronda de competencia, con los primeros enfrentamientos de vuelta entre los equipos que integran la LVA RUS. La programación deportiva, que tendrá por escenario al gimnasio “Alberto Salem” del Centro de Educación Física, prevé la realización de cinco partidos por jornada, motivo por el cual el público uruguayense podrá disfrutar plenamente de lo mejor de una disciplina que en los últimos años se consolida en la ciudad.

Monteros Vóley (Tucumán), Once Unidos (Mar del Plata), Defensores de Bánfield (Bánfield – provincia de Buenos Aires), UPCN Vóley (San Juan), Unión Vecinal Trinidad (San Juan), Obras (San Juan), Ciudad Vóley (Capital Federal), Policial de Formosa, Paracao Vóley (Paraná), River Plate (Capital Federal) y Gigantes del Sur (Neuquén), son los protagonistas del certamen que tuvo arrancó en Paraná, prosiguió en Tucumán y tiene su tercera fecha reservada para “la Histórica”.El vóleibol argentino está considerado entre los mejores del mundo. Viene de subir al podio en los últimos Juegos Olímpicos, celebrados en Tokio, donde obtuvo la medalla de bronce tras derrotar en un recordado partido a Brasil, la selección que lidera el medallero olímpico del este deporte.

La entrada general para cada noche consistirá en la venta de un bono contribución de 100 pesos, a beneficio del Centro de Educación Física.LVA RUS 21/22 – Tour 3 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Grilla de partidos :

Sábado 12 de febrero

11.00 hs – Monteros Vóley Club vs Club Atlético Once Unidos

15.00 hs – Club Social y Deportivo Defensores de Banfield vs UPCN San Juan Vóley

17.00 hs – UVT Vóley San Juan vs Obras de San Juan

19.00 hs – Ciudad Vóley vs Mutual Policial de Formosa

21.00 hs – Club Atlético Paracao vs Club Atlético River Plate

Domingo 13 de febrero

11.00 hs – Obras de San Juan vs Monteros Vóley Club

15.00 hs – Club Atlético Once Unidos vs Club Social y Deportivo Defensores de Banfield

17.00 hs – UPCN San Juan Vóley vs Club Atlético Paracao

19.00 hs – Mutual Policial de Formosa vs UVT Vóley San Juan

21.00 hs – Club Atlético River Plate vs Gigantes del Sur

Martes 15 de febrero

11.00 hs – Obras de San Juan vs Club Social y Deportivo Defensores de Banfield

15.00 hs – Ciudad Vóley vs UVT Vóley San Juan

17.00 hs – Mutual Policial de Formosa vs Monteros Vóley Club

19.00 hs – Gigantes del Sur vs UPCN San Juan Vóley

21.00 hs – Club Atlético Once Unidos vs Club Atlético Paracao

Jueves 17 de febrero

11.00 hs – UPCN San Juan Vóley vs Club Atlético River Plate

15.00 hs – Club Atlético Paracao vs Obras de San Juan

17.00 hs – Gigantes del Sur vs Club Atlético Once Unidos

19.00 hs – Club Social y Deportivo Defensores de Banfield vs Mutual Policial de Formosa

21.00 hs – Monteros Vóley Club vs Ciudad Vóley

Viernes 18 de febrero

11.00 hs – Obras de San Juan vs Gigantes del Sur

15.00 hs – Club Atlético Once Unidos vs Club Atlético River Plate

17.00 hs – Monteros Vóley Club vs UVT Vóley San Juan

19.00 hs – Club Atlético Paracao vs Mutual Policial de Formosa

21.00 hs – Club Social y Deportivo Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

Sábado 19 de febrero

13.00 hs – Obras de San Juan vs Club Atlético River Plate