Buceo «Gratis y Solidario». Ayudemos a los que mas necesitan

La escuela de buceo del Club Regatas Uruguay realizará el sabado 19 a las 10hs Bautismos de Buceo «Bautismos de Buceo Gratis y Solidario».

Con la finalidad de juntar ropa que no uses, alimentos no perecedero y/o utiles escolares»

Que luego seran donados a los Comedores y Merenderos de la ciudad.

Guillermo Tonelotto su director nos manifesto que «Esta causa se vienen realizando hace mas de 10 años. La idea es de que los participantes tengan una experiencia de buceo en la pileta del Club Regatas a cambio de colaborar con con aquellas personas que mas necesitan.

Por cuestiones de protocolo deberan inscribirse previamente al 3442 576531 o dirigirse al Club Regatas.