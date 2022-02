Bordet: “Trabajamos para mejorar la trama vial en toda la provincia”

La obra que vincula la ruta 12 con la avenida Circunvalación de Paraná por autopista registra un avance del 50 por ciento y un ritmo sostenido que permitirá habilitarla a fin de año. “Posibilitará un tránsito fluido y seguro”, dijo el gobernador Bordet al recorrer la zona con el intendente Bahl.

La obra comprende un tramo de 3,8 kilómetros que demandará al gobierno nacional una inversión superior a los 2.000 millones de pesos.

“Es una obra muy importante para la ciudad de Paraná”, sostuvo el primer mandatario entrerriano, al tiempo que indicó que se trata de un acceso “largamente esperado”. “La obra viene a muy buen ritmo y está en un 50 por ciento de avance. Para fin de año se va a estar inaugurando y va a posibilitar mejorar la transitabilidad y evitar accidentología. Va a posibilitar un tránsito fluido y seguro para todos los vecinos de Paraná y quienes vienen por la ruta 12”, acotó.

Luego resaltó que “es una obra que financia el gobierno nacional por decisión del presidente Alberto Fernández de disponer de los fondos para llevarla adelante. Se viene cumpliendo con los pagos en tiempo y forma y por eso es que tiene un importante grado de avance. Y también se inscribe en lo que se viene realizando en materia vial en todo el territorio provincial y en Paraná con otras obras que venimos desarrollando con el intendente para poder tener una mejor trama vial en toda la ciudad”.

“Lamentablemente la oposición no votó el Presupuesto que incluía obras para Paraná y para todas las ciudades de Entre Ríos», dijo y acotó que a pesar de la dificultad que ello generó, “estuve reunido con el Presidente y garantizó que, independientemente de la no aprobación del Presupuesto y de la falta de responsabilidad de muchos diputados que dijeron que iban a trabajar para que Entre Ríos mejore, se harán las obras”, afirmó.

Finalmente, comentó: “Hablaba con el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) que hoy la recuperación del empleo tanto por la obra pública como por la privada, está por encima de los niveles de pre pandemia, o sea que no sólo se ha recuperado, sino que se ha superado la cantidad de trabajadores que había en 2019. Entonces esto es una oportunidad que tenemos. Tenemos que trabajar en conjunto y no pensar de manera sesgada con decisiones como la no aprobación del Presupuesto».

Obra trascendental

A su turno, Adán Bahl afirmó que “esta obra va a mejorar unos de los accesos más importantes a Paraná, haciendo más fácil la vida cotidiana de mucha gente que vive en el área metropolitana y trabaja en la ciudad».

«Además pone en valor a Paraná porque jerarquiza el acceso y el egreso a la provincia por el Túnel Subfluvial. Mucha más gente va a elegir esta vía y eso nos convierte en un lugar de paso obligado que tenemos que aprovechar», continuó diciendo el intendente, al tiempo que señaló que “es muy importante para el desarrollo productivo y económico de nuestra ciudad, porque incluye al Parque Industrial dentro de su traza, integrándolo y conectándolo con el resto de la provincia y de la región».

Asimismo, expresó que «es una respuesta a una deuda histórica porque esta obra está proyectada desde hace décadas pero nunca se pudo concretar. Nos satisface ser la gestión que la hizo realidad» y finalmente hizo un agradecimiento «al gobierno nacional, al presidente Alberto Fernández y a nuestro gobernador, Gustavo Bordet, por acompañarnos y brindarnos la posibilidad de concretar esta obra. También a Vialidad Nacional, a su titular Gustavo Arrieta y a Daniel Koch».

Acompañaron al gobernador Bordet y al intendente Bahl, la viceintendenta Andrea Zoff; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez; el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Argento.

La obra

Se trata de la construcción de la autopista que generará una conexión más directa entre la ruta nacional 12 y el acceso al Túnel Subfluvial, actual vínculo físico con la provincia de Santa Fe.

El proyecto integral contempla, además, la construcción de tres puentes entre Almafuerte y San Benito, colectoras pavimentadas en los tramos definidos, alcantarillas, obras de desagüe, puentes, señalización horizontal y vertical e iluminación.

Además de beneficiar a Paraná y el Área Metropolitana, mejora la integración regional y la conectividad con el Túnel Subfluvial, la ruta 18 y el Parque Industrial.