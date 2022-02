Acusados de asalto a mano armada seguirán presos y la causa ya fue elevada a juicio

Se realizó el viernes en Concepción del Uruguay, en el Salón de Audiencias de Garantías, presidida por el juez Nº 2, doctor Gustavo Ariel Díaz, la audiencia para tratar la prórroga de la prisión preventiva de dos acusados de asaltar a mano armada a una familia, medida solicitada por la Agente Fiscal N° 1 interviniente, doctora María Occhi.

Los acusados son Cristian Andrés Marclay (20), representado por el doctor Ernesto Rubén Figún y Raúl Alejandro Acosta (37), defendido por la Defensora Pública, Dra. Valeria Irel.

Concedida la palabra a la Agente Fiscal destacó primeramente que el pasado jueves 17 de febrero, fue enviado mediante correo electrónico la remisión de la causa a juicio, tras lo cual dio lectura a los hechos que se le intiman a ambos imputados, recordando que la noche del sábado 21 de agosto de 2021, cuatro sujetos irrumpieron en el domicilio de una familia de calle Doctor Clarck, entre Almafuerte y Ereño, perpetrando un violento asalto a mano armada, actuando con sus rostros cubiertos con barbijos. Los ladrones entraron por un garaje y sorprendieron al matrimonio y su hijo menor de edad, a los que amenazaron con armas de fuego y les robaron dinero en efectivo y otros elementos, escapándose del lugar, pero con el correr de las horas, la Policía actuando bajo directivas de la Fiscalía de la doctora María Occhi, logró individualizar a los presuntos autores y esto llevó a la detención de Marclay y Acosta y el secuestro de elementos de vital importancia para la investigación, entre ellos el rodado en el cual se habrían movilizado, imputándoles el delito de “Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse”.

La fiscal entiende que, como ya se remitió la causa a juicio, la materialidad y la autoría se encuentran fehacientemente acreditadas para tomar esta tesitura. Luego realizó un detalle de los elementos de cargo, considerando que con todos esos elementos, debiendo protegerse a los testigos, la gravedad del hecho y que se va a pedir una pena de cumplimiento efectivo. Además atento a la pena que se va a solicitar pueden intentar fugarse. Más allá de que los imputados estén en prisión preventiva las víctimas tienen mucho temor, han hecho de su casa una fortaleza y debemos evitar el entorpecimiento del hecho. Por ello, solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el término de noventa días.

A su turno el doctor Figun manifestó que su intención era solicitar una ampliación de la declaración indagatoria. Su defendido y el otro imputado, quieren declarar. “Recién nos enteramos de la remisión de la causa a juicio”, dijo, solicitando la declaración de imputado de sus defendidos, hay pruebas que quedan aportar por parte de la Defensa y se opuso al término de 90 días solicitado por la Fiscalía, es más, peticiona una prisión domiciliaria de su ahijado procesal porque no está acreditada la autoría del hecho, tiene trabajo en la ciudad y no presenta antecedentes penales.

Por su parte la defensora oficial, doctora Irel, dijo que hacía una hora se anotició que Acosta designó la Defensa Pública (era defendido por el abogado asesinado José Peluffo) y le fue imposible ver en detalle todo el legajo, no tiene acabadamente la evidencia con la cuenta la Fiscalía. Se comunicó con su cliente y él manifiesta su intención de declarar, que no tiene nada que ver con el hecho intimado y no comprende porque lleva tanto tiempo en prisión preventiva.

La defensora tampoco tenía conocimiento del escrito de remisión a juicio pero se lo adelantó a su representado cuando leyó en el acta que la Fiscal iba a trabajar en ello. Considera que no tiene sentido que su asistido continúe en prisión preventiva y solicitó la libertad con medidas.

Oídas las partes, el juez de Garantías dispuso la prórroga de la prisión preventiva de los coimputados, en orden a los delitos de “Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse”, por el término de 90 días, por lo que Marclay habrá de continuar alojado en dependencias de la Unidad Penal N° 4 y Acosta, en dependencias de la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay.