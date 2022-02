12 febrero de 1817, Batalla de Chacabuco

Parte enviado por el General San Martín al Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón:

«Excelentísimo Señor:

Una división de mil ochocientos hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército de mi mando en la tarde de hoy. Seiscientos prisioneros entre ellos treinta oficiales, cuatrocientos cincuenta muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir es el resultado de esta jornada feliz con más de mil fusiles y dos cañones. La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles, que remitiré lo más breve que me sea posible: en el entretanto, debo decir a V. E., que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas: nuestra pérdida no alcanza a cien hombres.

Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo O’Higgins.

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel general de Chacabuco en el campo de batalla, y febrero 12 de 1817.

Excelentísimo supremo director del Estado.

José de San Martin»

Caía la tarde del 12 de febrero de 1817. Todavía se estaban recogiendo muertos y heridos, del Campo de Batalla de Chacabuco, cuando El Libertador le dio la orden de llevar a Buenos Aires el Parte de la Victoria a su cuñado el Sargento Mayor Manuel de Escalada. Cabalgó durante 14 días, a toda carrera, trayendo el Parte y una bandera capturada a los realistas, hacia la capital de las Provincias Unidas. Cruzó los Andes, desiertos, montañas, bosques, pastizales, ríos caudalosos, esquivando indios y bandoleros, cruzando medio país en sólo catorce días, un verdadero récord para la época. Fue recibido con algarabía por el pueblo de la ciudad. Descansó un par de días y volvió en veloz carrera otra vez a su puesto de batalla.

Cuando fue el triunfo de Maypo, el 5 de abril de 1818, volvió a traer el Parte de la Victoria a Buenos Aires. Pero ahí batió su propio récord: ¡¡lo hizo en 12 días!!

¡Que VARONES teníamos en aquellos tiempos!

BATALLA DE CHACABUCO: LOS GRANADEROS CAÍDOS.

El Regimiento de Granaderos a Caballo, de decisiva participación en la Batalla de Chacabuco, sufrió la pérdida mortal de 7 hombres, a los que se les sumaron 36 heridos.

Los nombres de aquellos Héroes que entregaron su vida por la Patria, deben ser recordados por siempre, siendo homenajeados por todas las generaciones de argentinos, pasadas y por venir.

Ellos fueron:

-Capitán D. Manuel Hidalgo (4to Escuadrón).

-Sargento Vicente Frías.

-Sargento Rudecindo Espeche.

-Cabo Tomás Díaz.

-Granadero Bernardino Peña.

-Granadero José María Enrique.

-Granadero Pedro Juan Bargas.

¡GLORIA Y HONOR A SUS SAGRADAS MEMORIAS!

Elías Almada – DNI 14936811

Correo electrónico: almada-22@hotmail.com

Fuente: Granaderos Bicentenarios- Roberto Colimodio Galloso, Instituto Sanmartiniano