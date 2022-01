TC: Concepción, la plaza elegida para la 3ª fecha

El acuerdo económico entre la ACTC y el autódromo de Concepción del Uruguay está “muy cerca” de concretarse. De confirmarse, el Turismo Carretera y el TC Pista se presentarán allí el 26 y 27 de marzo, por la 3ª fecha de sus respectivos campeonatos.

Estamos muy cerca”, le dijo Julián Forclaz, presidente de la entidad civil que gestiona el Autódromo de Concepción del Uruguay, a SoloTC. De concretarse, será la 9ª visita de la “máxima” al circuito uruguayense. Desde la 1ª, ocurrida en 2014, el TC siempre disputó al menos 1 carrera por año, salvo en 2020, debido a la pandemia.

Tras el ofrecimiento por parte de la ACTC de la 3ª fecha de 2022, las autoridades del autódromo empezaron a trabajar junto a Río Uruguay Seguros (de fuerte vínculo con la entidad) y el Municipio local. El acuerdo incluiría el regreso del TC Mouras (no así del TC Pick Up), que no corre en Concepción del Uruguay desde el 9 de febrero de 2020.

La última carrera de Turismo Carretera, en tanto, se llevó a cabo el 18 de abril de 2021, por la 4ª fecha del torneo. En aquella carrera que tuvo a Jonatan Castellano (Dodge) como ganador, el autódromo presentó la reparación de las ondulaciones en la curva 1 que había pedido la ACTC.

Si la ACTC y Concepción del Uruguay llegan a un acuerdo para que el autódromo entrerriano sea sede de la 3ª fecha, se repetiría el inicio de 2019. Aquella vez las 3 primeras carreras se llevaron a cabo en Viedma, Centenario y Concepción.

La ACTC difundió las 15 fechas del calendario 2022, pero solo 4 tienen escenario definido. La apertura será en Viedma (16 de febrero) y la 2ª en Centenario (6 de marzo). Las otras 2 son la 4ª en Toay (17 de abril, carrera despedida de Guillermo Ortelli) y el Premio Coronación en El Villicum (11 de diciembre).

De concretarse el acuerdo económico, Concepción del Uruguay se convertiría en la 1ª plaza de Entre Ríos confirmada para 2022. Es que Paraná y Concordia todavía no tienen fecha asignada. Ambos escenarios estuvieron en el calendario el año pasado: la capital provincial, el 9 de mayo (5ª fecha) y la capital nacional de la citricultura, el 11 de julio.

La idea de la ACTC es mantener la mayoría de los 12 circuitos visitados en 2021 y agregar un par. “Para el 2022, los únicos autódromos que se suman son Neuquén y Termas de Río Hondo. En este último está acordado realizar una fecha en el mes de mayo”, le dijo Fernando Miori, gerente general de la ACTC, a SoloTC.

Calendario TC 2022

1ª – 13 de febrero – Viedma

2ª – 6 de marzo – Centenario

3ª – 27 de marzo – ¿Concepción del Uruguay?

4ª – 17 de abril – Toay

5ª – 8 de mayo – A definir

6ª – 29 de mayo – A definir

7ª – 26 de junio – A definir

8ª – 17 de julio – A definir

9ª – 7 de agosto – A definir

10ª – 28 de agosto – Rafaela

11ª – 18 de septiembre – A definir

12ª – 9 de octubre – A definir

13ª – 30 de octubre – A definir

14ª – 20 de noviembre – A definir

15ª – 11 de diciembre – San Juan

Fuente: Solo TC