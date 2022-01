Serios incidente en Victoria por el caso Quintana: No había otra persona con el detenido en la celda

Este lunes se registraron incidentes en el frente de la Jefatura de Policía de Victoria, entre familiares del detenido que fue localizado ahorcado en el interior de una celda, y personal policial que evitó que incendiaran en frente de las dependencias.

Por los hechos, fueron aprehendidas cuatro personas. En ese marco, se conocieron detalles de la investigación judicial que busca aclarar el deceso de Leonardo Quintana, que fue encontrado sin vida el viernes pasado en el interior de la celda, lo que llevó este lunes a una protesta frente a la Jefatura, donde se registraron incidentes con la intervención policial.

Desde el inicio de la causa, desde la Policía de Victoria se informó que se estaba frente a una autodeterminación.

Autoridades judiciales de la Fiscalía en turno de Victoria, informaron que se reunieron con los familiares del muchacho detenido. Se les mostró los videos, donde se pudieron ver las imágenes con lo que ocurrió al momento del producirse el hallazgo del cuerpo.

Se aclaró desde la Fiscalía que oficialmente no tienen qué pudo haber ocurrido, porque resta conocer el resultado de la autopsia, que aclarará cómo se produjo el fallecimiento, pero se puede confirmar que «en las filmaciones de las cámaras de seguridad, se pudo observar que no hubo participación algún otra persona. El detenido se encontraba solo, y al momento del hecho no se observó a nadie más», aseguró la autoridad consultada.

«Sus familiares vieron los videos, pero se ve que no quedaron conformes o tienen otras dudas», se referenció.

Otro punto importante dado desde la Fiscalía de Victoria, es aclarar cuál fue el motivo de la investigación judicial sobre Quintana. «La detención fue legal, ya que había una orden de captura emanada por la Justicia, ante el robo de un vehículo. Y esto llevó a disponer la prisión preventiva por el término de 20 días por parte del juez de Garantías», se resaltó.

Con respecto a los incidentes, se notificó que luego de pintar las paredes de la Jefatura e incendiar cubiertas de autos, intentaron prender fuego la puerta principal del edificio, y un par de vehículos policiales.

Los reclamantes no dejaron ingresar a los bomberos, por lo que debió intervenir el grupo especial de la Policía. Allí hubo nuevos enfrentamientos que terminaron con cuatro detenidos quienes fueron imputados por la Fiscalía, por los delitos de Resistencia a la Autoridad, coacciones, daños contra bienes del estado e Incendio. Fuente UNO