Rocamora vuelve a ser local ante el escolta Deportivo Viedma

Este jueves, a partir de las 21:30 en el estadio Julio César Paccagnella, Tomás de Rocamora volverá a ser local por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y será enfrentando al escolta Deportivo Viedma. El Rojo viene de tres caídas en fila en la ruta y todavía no festejó en lo que va de 2022. El rival, en tanto, inició el martes su gira entrerriana y perdió de manera categórica ante Parque Sur.

Los árbitros del encuentro serán Sebastián Vasallo, Iván Huck y Bianca Tedesco mientras que José Jorge Palacios será el Comisionado Técnico. Se recuerda a los simpatizantes que concurran a presenciar el juego que continúa vigente la medida del pase sanitario como también el uso obligatorio del barbijo o tapabocas dentro del estadio.

Con la vuelta a su estadio, con el regreso de de algunos jugadores y del entrenador Carlos Pérez, quienes estuvieron ausentes por Covid-19, Rocamora intentará sumar su primera alegría del año y enfrente tendrá al encumbrado Deportivo Viedma pero que viene de sufrir un duro revés el martes en el Puerto Viejo ante Parque Sur (92-64).

Al parecer a comienzos de mes los Reyes Magos no visitaron al plantel del Rojo y no dejaron ningún regalo; nada de nada. El equipo perdió como local ante Estudiantes de Olavarría y después sumó tres tropiezos en fila en una accidentada gira. El martes hubo regreso a los entrenamientos con el retorno a las prácticas del capitán Galo Impini y Octavio Boxler Germanier, quienes dieron positivo de Covid-19 y no pudieron viajar.

El regreso a los entrenamientos se produjo bajo las órdenes del asistente Fernando Castelli Donnet, quien dirigió los dos últimos encuentros de la gira, mientras que el entrenador Cali Pérez se mantuvo en permanente contacto. El coach culmina su aislamiento este jueves y podrá estar por la noche al frente del equipo. Estuvo con algunos síntomas pero afortunadamente no fueron graves.

Pérez confirmó que además de Impini y Boxler Germanier igualmente el Juvenil Iñaqui Garat será convocado en tanto que un duodécimo jugador, también de las inferiores, se definirá en la práctica matutina del mismo jueves. Hasta el momento Rocamora marcha anteúltimo en las posiciones con 21 unidades (2-9) mientras que El Depo está segundo con 27 (6-2), a tan solo uno del puntero Zárate Basket que suma 28 (6-3).

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora