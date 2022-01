Rocamora no tuvo una buena noche y perdió como local

En su primer juego del año por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este martes, Tomás de Rocamora perdió en casa 87-75 frente a Estudiantes de Olavarría en un encuentro donde tuvo muy pocas luces y muchos problemas defensivos. El interno Cristian Scaramuzzino fue la figura de la noche con 20 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias; el escolta Manuel Gómez, en tanto, fue el mejor del Rojo con 21 puntos y 5 tableros.

No fue el regreso esperado para el Rojo pero no solo por no poder festejar de local, algo que puede darse, sino porque cayó dejando muchas cosas en el debe; sobre todo el parte defensiva en donde mostró demasiadas desatenciones que no se habían visto. Estudiantes, que metió 2/2 en tierras entrerrianas con una rotación corta, fue un justo ganador y lo hizo desde principio a fin. Rocamora nunca pudo estar al frente en el tablero.

Ya el primer cuarto fue complicado para el equipo de Cali Pérez porque si bien tuvo un inicio parejo esos problemas defensivos lo llevaron a quedar 10 puntos abajo y el coach tuvo que pedir minuto (11-21). Buena tarea de Johu Castillo en los primeros tramos para el Bataraz aunque después se tuvo que sentar por llegar a las dos faltas. Rocamora tuvo a Tomás Verbauwede como su elemento más incisivo pero después su tarea fue decayendo en sintonía con el equipo. El primer parcial quedó 19-3

En el inicio del segundo cuarto un doble de Matías Aristu le dio a la visita la mayor diferencia de la noche hasta ahí (16 puntos). Después por fin apareció Rocamora, con algo de Juan Martín Bello pero sobre todo con la puntería del siempre rendidor Manuel Gómez. Primero el Rojo metió un parcial 9-0 que obligó a Cristian Colli a pedir minuto y enseguida se estiró a un 12-0 para dejar el tablero más caliente que nunca (36-39). Sin embargo, Estudiantes contestó con un parcial 11-0, liderado por Cabrera y Scaramuzzino, y volvió a meterse en el partido en el bolsillo. Se marchó al descanso largo 41-50 arriba.

Los nueve puntos de diferencia no eran para nada irremontables pero regresaron a jugar y Rocamora se volvió a equivocar mucho. Con el manejo de Cabrera y el goleo de Scaramuzzino el Bataraz se puso 46-60 y Carlos Pérez debió parar las acciones. Otra vez con ofensivas muy forzadas y dependiendo mucho de Gómez en primer lugar y luego de Bello; ambos con sus tiros perimetrales. Estudiantes se acomodó en la cancha, manejó el partido y estiró la diferencia de cara al último cuarto (55-71).

Si la mano venía cambiada para el Rojo mucho más se puso cuando el recientemente incorporado Ignacio Galardo debió salir lesionado tras una fea caída y muestras de dolor en un tobillo (62-79). Hasta ahí el interno aportó 6 puntos y 4 rebotes. Restaban todavía 6:30 minutos pero estaba claro que el ganador ya estaba puesto. Para el Rojo quedó para destacar el ingreso del juvenil Valentino Occhi y el triple que anotó. Y nada más. Estudiantes controló todo y se terminó llevando un triunfo que nunca corrió riesgos. Todo el quinteto inicial terminó en doble dígito pero Scaramuzzino y Cabrera se llevaron los principales elogios.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Fotos: Carlos Lozano