Rocamora consiguió su primera alegría del año

consiguió su primera alegría del año

Por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este jueves, Tomás de Rocamora superó 86-81 a Deportivo Viedma y sumó así su primer triunfo en lo que va del nuevo año. El equipo de Carlos Pérez jugó un gran primer tiempo pero en el segundo la jerarquía del rival hizo que el cierre no sea apto para hipertensos. Manuel Gómez fue la figura del juego con 32 puntos y 5 asistencias mientras que en el rival el también perimetral Matías Eidintas sumó 29 unidades.

Rocamora necesitaba volver al triunfo porque en lo que va de 2022 había hilvanado cuatro derrotas y lo terminó consiguiendo. Sin sobrarle nada y hasta con cierto sufrimiento. Pero fue ante Deportivo Viedma, uno de los punteros del grupo y eso hace que el triunfo valga mucho más. En el primer tiempo el Rojo recuperó esa cara que había mostrado en los partidos iniciales de la temporada, corrió y defendió a más no poder para luego anotar y sacar una ventaja de 20 puntos que después se limó.

El partido arrancó intenso y parejo, fueron 4-4, luego Capponi adelantó a la visita (4-6) pero Juan Martín Bello la metió de tres y desde ahí Rocamora fue más. El base fue determinante en los primeros 10 minutos porque acertó tres triples. También fue importante lo de Gómez, al igual que el trabajo de Impini y Galardo. Rocamora tomó primero una ventaja de 10 puntos (22-12), algo llamativo para el presente de ambos, pero la cosa no quedó ahí y el primer parcial se cerró 28-1

En el amanecer del segundo cuarto las cosas se acomodaron un poco porque con dos bombas de Matías Eidintas y dos bandejas de Marini el visitante metió un parcial 10-3 que obligó a Cali Pérez a pedir minuto (31-24). Rocamora se olvidó los apuntes en casa y no tuvo en cuenta que Eidintas es el tercer goleador de la categoría. Desde sus manos el partidos se emparejó (31-28). Por fortuna para el Rojo Manu Gómez frotó la lámpara, metió tres bombazos y él junto con Bello fueron decisivos para el 55-35.

Esos 20 puntos de diferencia claramente eran irreales y después del descanso largo Deportivo Viedma sacó a relucir el porqué es uno de los mejores de la categoría. A la mano caliente de Eidintas en el tercer cuarto se sumó el goleo de Capponi y también Tabieres aportó lo suyo. El trámite quedó 57-49 y llegó otro tiempo muerto del banco local. Lo bueno del Rojo es que mostró temple y con el tridente Gómez-Bello-Galardo logró contener los embates y llegar al cierre todavía con ventaja (66-60).

Deportivo Viedma ganó el tercer cuarto 25-11 y decididamente el partido fue otro. La mano venía mal pero Bello sumó otro triple y ayudó en algo, mientras que Trevor Young se ganaba varios puntos en la pintura y la diferencia era exigua (69-63). Rocamora se tuvo que acomodar a otro partido porque de aquellos 20 puntos que supo sacar en un momento tenía solo 4 a favor (71-67). Con Gómez otra vez en cancha, con ambos en penalización y varios pitazos polémicos, el Rojo logró seguir arriba.

En el último minuto y medio las idas a la línea fueron determinantes para que Rocamora mantenga la ventaja. Aun así no estaba nada resuelto porque Eidintas se empeñó en que eso no pase (85-81). Restaba muy poco para el final y con un libre más Gómez selló el resultado y también una de sus mejores noches con esta camiseta. En cuanto a goleo lo siguió Bello con sus 20 puntos (5 triples) pero hay que destacar el mejor partido de Nacho Galardo con 10 puntos, 15 rebotes y algunos tapones que no aparecieron en las estadísticas. Ganó Rocamora, cortó la sequía y ahora tendrá otros dos juegos como local para intentar acomodarse un poco mejor en la tabla.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Fotos: Carlos Lozano