Regatas presente en el Campamento de Talentos

Como parte de lo programado en la agenda de los seleccionados formativos, del 13 al 27 de enero se llevará a cabo el Campamento de Talentos de la Selección Argentina U18, en la ciudad de Saladas, Corrientes. El Club Regatas Uruguay tendrá dos representantes, Santiago Rimoldi como asistente técnico y Martiniano Dato como uno de los talentos.

El staff de entrenadores que viajarán al norte del país será, Herman Mandole como Coordinador de Selecciones Formativas. Federico Renzetti, como asistente técnico, y Mariano Sánchez, como desarrollador de jugadores. A su vez, Omar Vilca será el preparador físico. Cabe destacar que el Cuerpo Técnico se completará con Santiago Rimoldi (asistente técnico), Carlos Miño (asistente técnico), Jonathan Righueiro (desarrollador de jugadores) y los kinesiólogos Franco Chanquet y Mario Piñero.

Además, trabajarán en conjunto con el entrenador del Seleccionado Mayor, Nestor “Che” García, que viajará a la ciudad correntina el mismo día que la U18.

Santiago “Tato” Rimoldi es un entrenador que nació y creció en nuestra institución y desde hace ya varios años se encarga del equipo principal que es parte del Torneo Federal de Básquetbol (lo que ahora pasó a llamarse La Liga Federal).

“Tato” contó cómo fue que se enteró de su convocatoria, “recibí un llamado del coordinador nacional, Herman Mandole, el cual me contó el proyecto que tenía para las selecciones nacionales formativas, en el mismo llamado me ofreció realizar en la zona de Entre Ríos el rastrillaje de jugadores potencialmente seleccionables a nivel nacional”.

Además contó que personalmente fue quién le consultó a Mandole sobre por qué lo elegían a él y la respuesta del coordinador fue la siguiente, “me dijo que había llegado a mí por referencia de otros colegas y quería que sea yo el que seleccione a 3 entrenadores para armar la red de jugadores en ER” y agregó, “para ser coherente con la forma en la que se manejó para mi convocatoria pedí referencias a 8/10 entrenadores de prestigio y trayectoria de toda la provincia preguntando quiénes eran en su opinión los entrenadores jóvenes que más conocían jugadores de la provincia y de acuerdo a esas valoraciones reclute a 3 para llevar en conjunto el trabajo de rastrillaje entrerriano” y nombró abiertamente a quiénes lo ayudaron en éste camino, “fue un minucioso y responsable trabajo realizado por Pedro Ayala, Emanuel Razetto y Francisco Silvestrini”.

Luego de la propuesta del rastrillaje de jugadores, Herman le ofreció otro mando con respecto a las selecciones formativas que consiste en colaborar como entrenador en los campamentos de los jugadores, “accedí con muchísimas ganas porque realmente me motiva el trabajar con jóvenes para su desarrollo no solamente técnico/táctico, sino utilizando el deporte, en este caso el básquet, como medio educativo y de desarrollo personal de cada uno de los chicos”. De ese modo añadió, “esa es la tarea que más reconforta de mi actividad profesional, lo que da sentido a lo que hago todos los días en el Club Regatas Uruguay y desde que me dedico a esto”.

También hizo una referencia final sobre el gran objetivo de éste proyecto a nivel nacional, muy similar al trabajo que realiza en Regatas, “esto va mucho más allá de preparar o ganar algún torneo de básquet, apunta al futuro y a dejar algo a cada uno de los chicos que pasarán por el proceso”.

Santiago no quiso olvidarse del Club que lo vio nacer y de la gente que forma parte de la institución, “quisiera agradecerles a los dirigentes del Club Regatas Uruguay por permitirme realizar esto y en este momento”.

Al mismo tiempo, habló sobre su cuerpo técnico de La Liga Federal, ya que Rimoldi volverá a la ciudad un día antes del comienzo del Torneo “agradecerle a mi cuerpo técnico encabezado por Ale Burgos, Santi Rodríguez y Pascual Pereira que llevarán adelante la parte final de la Preparación del equipo para LLF. Somos un hermoso equipo de trabajo que nos apoyamos y ayudamos mutuamente. Todo lo que aprenda y viva en estos días con tantos entrenadores prestigiosos, espero poder capitalizarlo en el trabajo para nuestro equipo a la vuelta”.

Por último el entrenador uruguayense, quien viajará mañana por la noche a la ciudad de Saladas-Corrientes, quiso agregar “otra cosa que me moviliza y no quiero pasar por alto, es la de compartir con otros entrenadores mi experiencia y conocimientos. Pero sobre todo seguir aprendiendo de ellos en el contacto profesional que vamos a tener, el cual espero con muchísima ilusión para nutrirme de sus experiencias”.

Juliana Garnier – prensa Regatas