Por un cable de la red eléctrica. Incendio de campo por Rosario del Tala

Los Bomberos de Basavilbaso y Rocamora, de la Asociación Basavilbaso de Bomberos Voluntarios, y Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala intervinieron desde poco después del mediodía y hasta poco antes de las 18 en un incendio forestal de proporciones el que se produjo aparentemente por la caída de un cable de alta tensión, el que al tocar el suelo provocó que tomara fuego el pasto y por acción del viento se propagara rápidamente.

El fuego, con gran celeridad consumió todo lo que tenía a su paso, al menos una 80 hectáreas entre rastrojo de trigo y un sembrado de maíz, además de numerosos rollos de pasturas y una gran parte de los árboles y arbustos de un monte.

El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Dario Tovani contó que el siniestro comenzó con la caída del cableado de alta tensión y estima que lo afectado llega casi a las 100 hectáreas, en un sector delimitado por la Ruta 39, a la altura de la ex planta de Manfico, al Norte, un sembrado al Este, un camino vecinal y el arroyo Calá al Oeste y el camino de Línea 23 al Sur.

El Bomberos agradeció la «gran ayuda» de productores, contratistas rurales y vecinos que con sus máquinas «hicieron varios “cortes” para delimitar el avance del fuego», el que combatieron de Sur a Norte hasta lograr extinguirlo poco antes de las 18.

El accionar coordinado de los servidores públicos voluntarios de Basavilbaso y Rocamora, y una dotación de la Asociación de Rosario del Tala lograrón éxito en el cometido por el gran despliegue de recursos y personal.

«Personalmente valoro, y mucho, el comprometido trabajo de los integrantes del Cuerpo Activo, el que está con una alto nivel de de estrés ante la creciente demanda, y sin embargo no dejan de poner el cuerpo, incluso en esta intervención hubo integrantes de una de las dotaciones que sufrieron algunas quemaduras y requirieron asistencia en nuestro Hospital, al que mucho agradecemos».

Tovani dijo que al llegar al Cuartel compartieron un refrigerio y una chala de camaradería «que no hemos podido tener desde hace tiempo porque desde fines de noviembre no hemos tenido tregua. Quiero destacar que integrantes de la Comisión, con el apoyo de vecinos y comerciantes no permitieron que nos faltara nada».

Pero además el Jefe del Cuerpo Activo dijo que cerca de las 13 una dotación de Bomberos Voluntarios del Destacamento Herrera, a cargo de Micaela Schaffer y Jorge Hobsteter, acudió a un siniestro en Ruta N° 39 km, a la altura de uno de los Accesos el Este, tras haber sido alertados por automovilistas sobre un incendio de banquina con altas llamas y columnas de humo que redujeron significativamente la visibilidad.

A raíz del viento y las altas temperaturas, las llamas se extendieron rápidamente, propagándose a unos árboles cercanos, debiendo los servidores públicos trabajar por casi dos horas y con el apoyo de una dotación de Basavilbaso.

Fuente Riel FM