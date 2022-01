Lo detuvieron por robar dos ruedas de una bicicleta y hoy le dieron la libertad

Un joven que fuera sorprendido por la Policía, cuando escapaba con dos ruedas de bicicleta robadas, hecho que cometió en complicidad con un menor de edad, recuperó este jueves su libertad, a solicitud de la Fiscalía que lleva adelante la causa.

Se trata de Sebastián Sanabria de 19 años, quien el lunes 24 , alrededor de las 03.50, junto a un menor, ingresaron por el portón de la cochera al domicilio ubicado en calle Chiloteguy al 100, y desarmaron una bicicleta que estaba atada y le sustrajeron las 2 ruedas, rodado 29, escapando del lugar con los elementos sustraídos, pero en la intersección de calles Alberdi y Chiloteguy, fueron vistos por personal policial que los detuvo y les secuestró las ruedas y un alicate, encuadrando tal conducta en el delito de “Robo en grado de tentativa”.

Sanabria habría brindado otro apellido, pero luego se supo que no lo hizo con fines de entorpecer el trabajo policial, sino que siempre dio ese apellido y que este era el de su madre, entendiéndose que era un entorpecimiento. Por otra parte por el hecho no se ha visto afectada ninguna persona, más allá de la cuestión material, y la prisión preventiva es la excepción, y hay en vistas una suspensión del Juicio a Prueba en la presente causa, y por ello pidió medida sustitutiva, señalando además que la víctima explicó que no los conoce, no hubo daños ni en portón, ni en casas, ni en ninguna bici.

A su turno, la Defensora Dra. Valeria Irel, manifestó que su cliente no realizó actos violentos contra la víctima, no hubo entorpecimiento a la investigación y no hay riesgos procesales, ya que cuenta con familia y no tiene antecedentes.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías resolvió la inmediata libertad del coimputado, bajo caución Juratoria, imponiéndosele medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva por el plazo de 90 días.