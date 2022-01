Liga Femenina: Rocamora vuelve a los entrenamientos

Las Rojas vuelven al trabajo este lunes a las 20:30hs en el Mítico Julio Cesar Paccagnella, con la vista puesta en el inicio de la Liga Femenina el próximo 11 de febrero. La novedad es la salida de Celeste Selent quien no será de la partida en esta temporada 2022.

El equipo comandado por Laura González desplegará sus primeros movimientos físicos y ejercicios tácticos en el estadio Paccagnella, con la mira puesta en el arranque del próximo certamen que, bajo el formato burbuja, se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de febrero próximo. Con un ADN que siempre fue su marca registrada y que hoy lo deposita en su octava temporada consecutiva en la Liga Femenina, Rocamora, semifinalista de la LFB 2021, no traiciona su fórmula, paso a paso y sólidos, va por más y sueña.

Ya no estará el asistente Leandro Domínguez quien estará abocado a las intermedias femeninas del club (aun la dirigencia trabaja en su reemplazante). La otra novedad es la salida de la Pívot Celeste Selent de una gran temporada en el 2021, quien por decisión propia no continuará en la institución Roja en este 2022. «Fue una Liga muy competitiva, los equipos se armaron muy bien y tenían cubiertas todas sus posiciones, así que fue una Liga muy competitiva. Haberla vivido en Rocamora fue una experiencia hermosa, nunca había salido de lo que era mi Club Peñarol de Mar del Plata, la verdad me sentí muy cómoda. Estoy super agradecida por todo lo vivido en el Club y el cariño de la gente que me hizo sentir como en casa, solo palabras de agradecimiento para el club».

En principio, Rocamora tendrá solamente un puñado de jugadoras disponibles para practicar y muchas juveniles, edificando un propósito deportivo de lujo: darle lugar al básquet de la provincia, al de su ciudad y a impulsar los jóvenes talentos.