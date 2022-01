Las personas con sintomatología leve de Covid no requerirán hisopado para ser casos positivos

El hospital Centenario informa que no se les realizará el hisopado a las personas menores de 60 años y sin factores de riesgo que presenten síntomas leves de Covid-19.

A raíz de la alta circulación del virus en Gualeguaychú y la incesante demanda en los consultorios de Febriles de nuestro efector, NO se hisopará a todas las personas menores de 60 años y sin factores de riesgo que presenten síntomas leves de Covid-19.

Las mismas serán consideradas casos positivos, y deberán cumplir con 7 días de aislamiento en caso de quienes cuenten con la vacunación completa, y 10 días aquellos que no se han vacunado o que tienen el esquema incompleto. Además, deberán autoreportarse como casos positivos en la aplicación Cuidar y en la Línea SaludHable, llamando al 42 60 25 o vía Whats App al (3446) 15 35 71 44 o (3446) 15 36 41 57.

Recordemos que todos los mayores de 18 años deben aplicarse la dosis de refuerzo a los 4 meses de haber recibido la segunda.

Asimismo, las personas que son contactos estrechos de un caso positivo tampoco deberán presentarse a realizarse el test, sino que deberán cumplir, en el caso de quienes no cuenten con el esquema completo de vacunación, con 10 días de aislamiento. En caso de presentar síntomas, se considerarán casos positivos y deberán cumplir con los días de aislamiento mencionados anteriormente.

En ese sentido, se recomienda a quienes hayan presentado sintomatología leve, que si tienen dificultad respiratoria y/o los síntomas que poseen perduran en el tiempo o empeoran, si se realice una consulta médica.

Vale aclarar que en el Hospital Centenario se continuará hisopando a aquellas personas que presenten síntomas moderados o graves compatibles con Covid-19, y a todos aquellos con factores de riesgo y mayores de 60 años que tengan síntomas leves, moderados o graves.

Es importante destacar que la medida fue tomada en el marco de los lineamientos presentes en el Documento COES 128 del Ministerio de Salud de la provincia, y debido a los constantes cambios que presenta la situación epidemiológica, para priorizar la rápida atención y tratamiento de los casos moderados y graves de Covid-19.

¿Cuándo un síntoma es leve o moderado/grave?

Leves (no hisoparse, aislarse y autorreportarse)

-Fiebre (37.5°C o más)

– Tos

– Odinofagia (dolor de garganta)

– Cefalea que no cede con analgésicos comunes (dolor de cabeza)

– Mialgias

– Diarrea/vómitos

– Rinitis/Congestión nasal

Moderados o graves (hisoparse, consultar a un médico)

– Vómitos y/o Diarrea que no ceden

– Fiebre persistente que no cede con antitérmicos (durante 72 hs.)

-Cefalea que no cede

-Dificultad para respirar