La abogada de Nahir Galarza denunció al padre de la joven por el crimen de Fernando Pastorizzo

Raquel Hermida Leyenda se presentó hoy ante la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza por el homicidio, luego de que la joven le confesara: “Yo no lo maté a Fernando, fue papá”. También acusó a los fiscales y abogados que lo protegieron y la condenaron “por ser mujer”.

La abogada penalista –que ingresó en la causa después de que Nahir fuera condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 30 de diciembre de 2017– se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir.

Además denunció que el tío paterno de Nahir la abusó sexualmente cuando era menor. Y presentó otra denuncia por violencia de género contra Galarza. Al mismo tiempo pidió medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella. Los fiscales de Paraná ya están al tanto de esas graves denuncias, que se elevarán a Gualeguaychú.

La denuncia fue radicada por la abogada luego de que la joven le contara una nueva versión de los hechos que culminaron con la muerte de Pastorizzo.

Según publicó Infobae, Nahir la llamó varias veces a la abogada “para decirle algo que no podían saber sus padres”. Y en un encuentro ocurrido el jueves 6 en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de Paraná, le contó que ella no había matado a Fernando, sino que había sido su padre.

“Ella había estado en la escena del crimen, pero Galarza se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo en no ser registrado por las cámaras de seguridad. Su primer abogado, Víctor Rebossio, también fue denunciado porque fue el que la llevó a que ella se declarara culpable. Después cambiaron la versión a que fue un accidente. Hubo un entramado judicial para culparla a Nahir”, dijo una fuente del caso.

Este viernes, Hermida Leyenda presentó la denuncia en Paraná “contra los verdaderos culpables”. Incluso anoche pensaba hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia, mientras prefería no revelar a quién iba a denunciar.

· La peor sospecha

Desde que entró en el caso, Hermida Leyenda se animaba a trazar una hipótesis. Surgía en un interrogante que planteaba: “¿Y si Nahir no disparó el arma?”. Con eso apuntaba (y apunta) a que no se investigó si Marcelo Galarza pudo haber sido el autor del crimen. Resulta contradictorio que la familia de la joven tenga una abogada que sospecha de Galarza, pero ella pidió no hablar con él. Y el padre de Nahir lo entendió. “Lo único que me importa es Nahir. Y que salgan a la luz las falsedades del juicio”, les dice a sus íntimos.

Nahir, le dijo:

-Raquel, hacé la denuncia contra la corrupción que me tiene detenida -le pidió la joven, algo más aliviada por la presencia de una de las personas en las que más confía.

“Autorizo a la doctora Raquel Hermida Leyenda a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores”, le escribió Nahir en una hoja a la abogada. La firmó, aclaró la firma y puso su número de documento.

“Esto no es una estrategia de Galarza para hacerse cargo del crimen y que liberen a su hija”, aclaró un allegado a Nahir.

“Nahir dice que había un entorno de encubrimiento formado por el poder judicial, abogados, fiscales, policías, que la acorralaron y la hicieron declararse culpable en su primera declaración”, señala una fuente con acceso al expediente.

Para llegar a entender el grado de confianza que Nahir tiene en Hermida Leyenda, basta con mencionar que la abogada -que ha acusado con éxito a violadores, femicidas y maltratadores machistas- desnudó graves falencias en el juicio oral en el que su defendida -por entonces con otros abogados- fue condenada.

El 3 de julio de 2018, el Tribunal Oral de Gualeguaychú, presidido por el juez Maricio Derudi, la condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

El día del veredicto, Nahir iba a ir hasta que sus padres la convencieran de que se quedara en la cárcel. “Va a ser un circo, van a estar todos los medios y no queremos verte en una situación así”, le dijeron. Al comienzo del juicio ellos pensaban que podía evitarse la condena a perpetua. Pero con el correr de los días se dieron cuenta de que la situación iba a ser otra.

“Con lo que me pasaba estaba triste. Me podría haber pasado algo feo”, le dijo Nahir a Infobae, el primer medio en entrevistarla, en 2018. Daba a entender que si no moría Fernando, le podría haber tocado a ella.

Está claro que la prisión cambió el curso de su vida. Si no hubiese sido condenada por el crimen, su futuro, o lo que proyectaba, era terminar la carrera de Derecho Penal y viajar a Estados Unidos. Le gusta hablar y leer en inglés. Cuando hablaba con su padre lo hacía en ese idioma. “Cuando era chica leí el Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, en la lengua original”, cuenta ella.

En parte, y más allá de que añora la libertad y extraña a su familia y a sus amigas, es como si el crimen hubiese sido para ella una especie de renacimiento. Un bautismo trágico. Nahir estudia Psicología, escribe poemas, dibuja, lee libros de mitología griega, esotéricos y de ficción

Cuando alguien le recuerda los hechos que la llevaron a la cárcel, Nahir se atormenta. Insistió durante mucho tiempo -hasta este último día de reyes en que habló con su abogada- que había sido un accidente, que el arma la tenía él, y ella se la sacó y se le nubló la mente y se le escaparon dos tiros de la 9 milímetros que su padre policía, Marcelo Galarza, había dejado arriba de la heladera.

No se siente asesina. Mantiene lo que declaró en el juicio, que Fernando la maltrataba, le decía depresiva, era celoso, se había obsesionado con ella, que llegó a pegarle y -la noche del asesinato- a apoyarle la pistola en la panza.

A una confidente le dijo que en el juicio se calló cosas muy dolorosas que no se animó a decir. Que ni sus padres sabían. Con el tiempo tuvo una charla con ellos y se las contó.

· Puntos claves

Las claves de la estrategia a favor de Nahir se pueden sintetizar en estos cinco puntos:

1) Uno de los puntos de la presentación judicial de Hermida Leyenda sobre la que deberá resolver la Corte Suprema tiene que ver con las pericias que le hicieron a Nahir. “Las pericias no se hicieron bien en la causa. Cuando yo hago una crítica es porque fundamentalmente ninguna fue bien hecha. Por eso le hicimos nuevas pericias reveladoras”.

2) Otro punto fundamental que incluyó la defensa en el recurso de queja es la falta de una perspectiva de género. “No la hubo en todo el proceso. Es la igualdad ante la ley. El juicio exprés y el modo en que se trató a Nahir Galarza, evitando todo tipo de pruebas pedidas por la defensa, fue altamente discriminatorio con respecto a otros imputados por homicidio”.

Según la penalista, la relación tóxica entre Nahir y Fernando Pastorizzo quedó demostrada. “Era una relación donde este hecho de homicidio hacia Fernando pudo haberse llevado a cabo como femicidio contra Nahir”.

Además se refirió al día en el que un abogado de la querella amenazó con mostrar un video sexual de Nahir y Fernando en pleno juicio. Nahir amenazó con suicidarse si lo mostraban. O el hecho de que, de acuerdo con su opinión, dejaron afuera las pruebas o testimonios presentados por la defensa. Y cuestionó la frase de un fiscal de juicio, que dijo: “¿Quién no le ha dado alguna vez un sopapo a una mujer?”.

3) El análisis de la causa. Leyenda asegura que no hubo un análisis judicial del caso. “El Tribunal de Casación no revisó la causa. O sea: nosotros tuvimos una sentencia en un Tribunal Oral después y debió haber una sentencia en Casación. Esa era la oportunidad”, dice Leyenda.

“Es preocupante la falta de igualdad probatoria. Fue un juicio en el que necesitaban que fuese la culpable. La Corte podrá analizarla en profundidad y marcar si lo que decidimos es acertado”.

4) La perito que no era perito. Uno de los escándalos del caso es una revelación impensada: Gabriela Estefanía Laiño, presentada como perito informática y que en el juicio testificó contra Nahir, era licenciada en Bromatología. “Eso es una manipulación muy grave, un declaración nula que sin embargo fue tomada en cuenta para condenar a Nahir, además el fiscal (Sergio) Rondoni Caffa ni estuvo en las pericias, se paseaba por un programa de América en vez de trabajar”, reflexiona Leyenda.

5) La amiga de Nahir que no quiso declarar. La joven, cuyo nombre se mantiene en reserva, en el momento del juicio tuvo miedo de dar su testimonio. Pero este año mandó un audio en el que cuenta detalles reveladores. La transcripción, que en su momento fue publicada en exclusiva por Infobae, fue incorporada al recurso de queja in extremis (con carácter de urgencia) presentado por Leyenda a la Corte.

“Fernando no la dejaba en paz. Vi cosas muy feas de parte de él. Cuando yo la llamaba a Nahir, ella solía tener el celular apagado porque él no paraba de llamarla. Le dejaba decenas de mensajes. Entonces ella usaba el celular de la mamá y yo la llamaba ahí. Él la llamaba todo el día. Él no soportaba que ella saliera con otros. Él la quería sólo para él”, dijo la amiga de Galarza.

Nahir no lo dice, pero varias veces soñó con Fernando Pastorizzo. No se forma una escena, sino una especie de aparición. Es como un reencuentro onírico entre los dos protagonistas de una historia trágica.

Nahir está presa desde hace cinco años y dos semanas. Tenía 19 años cuando la detuvieron.

Mientras su abogada defensora Raquel Hermila Leyenda espera que la suprema Corte de Justicia resuelva el planteo sobre el pedido de nulidad del juicio a Nahir, la duda que aún sobrevuela el caso es el móvil que pudo haber tenido la joven.

No solo eso: en el juicio y en la etapa de instrucción declaró que fue un accidente. Aunque en su primera versión dijo que lo había matado intencionalmente.

Pero desde hoy la causa dio un giro inesperado. Nahir aseguró, llorando y a solas con su abogada, que no es una asesina. Que a Fernando lo mató su padre. (APFDigital)