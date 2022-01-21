viernes, enero 21, 2022
Fúnebres

JULIA ELENA CUENOS VDA. DE UNTERNAHRER Q.E.P.D

JULIA ELENA CUENOS VDA. DE UNTERNAHRER Q.E.P.D

FALLECIO EN CIUDAD EL DIA 20 DE ENERO DE 2022 C.A.S.R.B.P

SUS HIJOS, ALBERTO Y ELENA, SU HIJA POLÍTICA DINA ROLHAISER. NIETOS, JULI Y PITY, MAXI Y ROMINA, KURT,ERIC Y NADIA. BISNIETOS, FRANCO, DANTE, JUAN, CATA, RENATA, JOSE Y JUSTO. SUS HERMANOS, CARLOS, MARTA, SUSANA, EDUARDO, HERMANOS POLÍTICOS, SOBRINOS Y DEMAS DEUDOS PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO. SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL DIA DE AYER 21 DE ENERO DE 2022 EN EL CEMENTERIO DE C.DEL.URUGUAY. CASA DE DUELO: PABLO LORENTZ 1595 SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.

 

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