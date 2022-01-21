JULIA ELENA CUENOS VDA. DE UNTERNAHRER Q.E.P.D
FALLECIO EN CIUDAD EL DIA 20 DE ENERO DE 2022 C.A.S.R.B.P
SUS HIJOS, ALBERTO Y ELENA, SU HIJA POLÍTICA DINA ROLHAISER. NIETOS, JULI Y PITY, MAXI Y ROMINA, KURT,ERIC Y NADIA. BISNIETOS, FRANCO, DANTE, JUAN, CATA, RENATA, JOSE Y JUSTO. SUS HERMANOS, CARLOS, MARTA, SUSANA, EDUARDO, HERMANOS POLÍTICOS, SOBRINOS Y DEMAS DEUDOS PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO. SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL DIA DE AYER 21 DE ENERO DE 2022 EN EL CEMENTERIO DE C.DEL.URUGUAY. CASA DE DUELO: PABLO LORENTZ 1595 SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.