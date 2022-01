Juega con tus hijos al aire libre este verano

Fomentar el juego al aire libre ofrece muchos beneficios a nuestras vidas, en especial en la de los niños.

Este verano, desde Diariamente Ali, te invitamos a disfrutar con tus hijos fuera de casa, alejado totalmente de los dispositivos electrónicos.

Por supuesto, hay muchos beneficios respaldados por la ciencia para hacer actividades al aire libre, entre algunas de ellas tenemos las siguientes:

● Mejora el puntaje académico de los niños y ayuda a prevenir la obesidad infantil (Estudio – Universidad de Strathclyde – 2016).

● Niños diagnosticados con TDAH comenzaron a sentir una disminución importante de síntomas cuando estaban expuestos al aire libre (Estudio – Universidad de Illinois – 2004).

● Jugar al aire libre y explorar la naturaleza ayuda a los niños a mejorar su vínculo con el medioambiente y se interesan por el planeta (Estudio – Universidad Estatal de Carolina del Norte – 2020).

● Asimismo, el doctor Claire McCarthy de Harvard, señala que jugar al aire libre mejora significativamente las habilidades de pensamiento crítico en los niños.

Otros beneficios

1. El sol estimula las defensas gracias a que aumentan los glóbulos blancos o linfocitos, células encargadas de la primera defensa frente a infecciones.

2. El efecto de los rayos UV en la hormona llamada melatonina ayuda a regular los ciclos de sueño.

3. La vitamina D proporcionada por el efecto del sol, disminuye la hormona paratiroidea y la presión sanguínea.

5 actividades para hacer al aire libre con niños

No es necesario contar con mucho presupuesto, pero sí te invitamos a disfrutar muchísimo la compañía de tus hijos al hacer alguna de estas divertidas actividades:

1. Crea tu propio huerto familiar

Plantar verduras o frutas es una excelente manera de hacer actividades al aire libre.

Vive la experiencia del proceso junto a tus niños mientras aprenden sobre la importancia del cultivo.

2. La búsqueda del tesoro

Es una actividad divertida para hacer con tus pequeños. Haz una lista de objetos que puedan encontrarse en la naturaleza o el vecindario.

También puedes enterrar un tesoro en una zona cercana. Entrega un mapa a los pequeños para que lo encuentren y mira como se divierten.

3. Jugar a la pelota

Los juegos tradicionales son los mejores. Disfrutar del aire libre y correr detrás de un balón es divertido y más cuando lo haces con tus hijos.

4. Un día de Picnic

Disfrutar de la paz y tranquilidad de la naturaleza junto a tus hijos mientras disfrutas de un rico desayuno o almuerzo ¡Mmm! No suena nada mal.

Puedes salir de paseo a algún parque y preparar una actividad como esta con poco presupuesto sin problemas.

5. Aprender nuevas habilidades de supervivencia

No es mala idea enseñarles a tus hijos habilidades de supervivencia en la naturaleza. Adquiere un libro sobre supervivencia adaptado para los pequeños y aprende junto a ellos las maneras de sobrevivir en el exterior.

¿Dónde está el Norte?, ¿Cómo leer una brújula? Son preguntas que podrías usar en la enseñanza.

Hay más actividades que puedes hacer con tus hijos al aire libre, usa tu imaginación y seguramente pensarás en algo genial. Pero no lo olvides, lo más importante es que se diviertan y aprendan juntos.

Fuente: www.diariamenteali.com