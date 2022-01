Enero en la Antártida

Dos hechos significativos para le presencia Argentina en el continente blanco se dieron en el mes de enero: El establecimiento de la base Belgrano en 1955 y el primer aterrizaje en el Polo sur en 1962.

Base Belgrano

El 18 de enero de 1955, se inaugura la base antártica del Ejército «General Belgrano» ubicada en la Barrera de hielos Filner a unas cinco millas de la ensenada Comandante Piedra Buena a 77°58´S. 38°48´W., en cuya instalación cooperó la Armada activamente con el rompehielos «General San Martín», personal de la dotación y equipos. El Rompehielos A.R.A. San Martín efectuó la primera penetración en el Mar de Weddell y alcanzo la mayor latitud sur en este accidente geográfico de la Antártica, en el lugar próximo a Ba. Gold, aprovechando el canal costero de aguas libres, que se forma entre el inmenso pack de hielo y la barrera de hielo continental, que desprende y da origen al nacimiento de los témpanos que inician su navegación, algunos hasta la costa del Brasil. Muchas expediciones con fines científicos habían intentado esta travesía pero no lo habían logrado, principalmente por el hecho de que eran barcos de una ingeniería naval antigua y dependían en su mayoría de propulsión a vela o mixta. Con este Rompehielos moderno botado unos meses antes nuestro país se ponía en condiciones de realizar las tareas propuestas en plan antártico. Este hielo se comprime y adquiere dureza similar a la del acero. Se trata del temible “hielo amonticulado” que con sus puntas hacia el cielo preocupan al navegante para no quedar aprisionado con daños irreparables en la obra viva, timón y hélices. A toda esta configuración del clásico pack del Weddell, se agrega la presencia de numerosos témpanos de distinto tamaño, que circulan durante años en el sentido de las agujas del reloj y que se constituyen en una seria amenaza, si el buque es arrastrado hacia ellos. El Comandante de la Agrupación Antártica era el Capitán de Navío Alicio E. Ogara de reconocida experiencia en esa zona. Se encontraba además embarcado el General Hernán Pujato, quien encabezaría la expedición al Polo Sur después del desembarco y la instalación de la base. La conducción de la operación al Polo Sur hasta la entrega de la base era responsabilidad de la Armada y luego el Gral. Pujato marcharía hasta el Polo, la base se instaló luego de 14 días de trabajo, pero la expedición no pudo arribar al Polo Sur. Años más tarde el Gral. Leal conseguirá ese objetivo. La primera penetración al Weddell fue una operación que se planifico y ejecuto de modo impecable. Quienes integraron la expedición lo hicieron volcando el mayor de los esfuerzos. La Base Belgrano, luego Belgrano I, fue por muchos años la Base más Austral del Continente Blanco.

Aterrizaje en el Polo

El 6 de enero de 1962 dos aviones bimotores Douglas C-47 (DC-3) denominados CTA-12 y CTA-15 de la Aviación Naval piloteados por el Capitán de Fragata Hermes Quijada (comandante) y el Teniente de Navío Jorge A. Pittaluga, aterrizan a las 21.15 hs. en el Polo Sur. Es allí donde con incontenible emoción por primera vez izan el pabellón argentino, en presencia de los integrantes norteamericanos de la Base Admunsen-Scott, admirados que la hazaña se hubiera realizado con esos aviones diseñados para la 2da. Guerra Mundial. Habían despegado de Buenos Aires el 18 de diciembre de 1961, haciendo escala en Río Gallegos, Aeródromo Provisional Capitán Campbell y Estación Científica Ellsworth, hasta esta Estación habían recorrido 5280 km. Desde esta última volaron al Polo Sur (1.350 Km más). La Nación por medio de la Armada Argentina, con sus aviones y los hombres que la integraban habían cumplido con la riesgosa misión en el confín austral por primera vez.

Hermes Quijada es más conocido porque siendo Jef de Estado Mayor de la Armada, es quien da a conocer los echos de Trelew en 1972, intentado hacer aparecer como un intento de fuga el fusilamiento de terrorista en la base Alte. Zar, y poco tiempo después es asesinado por integrantes del grupo terrorista E.R.P., dos episodios de la Argentina Violenta de la década del `70.

