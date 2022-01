Dictaron la prisión preventiva para el joven acusado de golpear brutalmente a Guardia

Se realizó este lunes en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, la audiencia ante la jueza N°1, doctora Melisa Ríos, en la cual la Fiscal de turno, doctora María José Labalta, solicitó la prisión preventiva del único detenido por el brutal ataque a Juan Cruz Guardia Alias Cacu (24).

La jueza hizo lugar al pedido, pero la Defensa sostiene que los testimonios son parciales y que hay dos menores que se atribuyeron el hecho.

El imputado del gravísimo incidente ocurrido en horas de la mañana del primero de enero 2022 en la esquina de Dra Ratto y Alem, del Barrio La Concepción, es Juan Manuel Gómez de 23 años, conocido jugador del Club Gimnasia y Esgrima, quien es representado legalmente por la doctora Natalia Hirschhorn.

La Fiscalía

En su alegato, la doctora Labalta describió los hechos, señalando que el primero de enero, alrededor de las 9:00, se generó un incidente entre bandas antagónicas, en inmediaciones de calles, durante la cual el imputado atacó a Guardia golpeándolo con una cuchilla tipo carnicero en la cabeza, lo que le causó que la víctima cayere hacia atrás y sin reflejo alguno producto del golpe, impactara con su cabeza contra la calzada.

Este golpe le causó traumatismo craneoencefálico grave, fractura del temporal derecho y hemorragia cerebral con céfalo hematoma y herida contuso cortante en el cuero cabelludo, encontrándose internado en la UTI, hemodinámicamente inestable respiración mecánica asistida y sedación inducida y riesgo de vida, por lo que Juan Manuel Gómez está imputado de “Homicidio simple en grado de tentativa”.

Según la fiscal, todo comenzó con una gresca generalizada entre dos grupos, que demandó la llegada policial, resultando tres patrulleros con daños a raíz de la lluvia de piedras, dificultándose en un principio a los uniformados, advertir de la persona herida, ni como se produjo esa agresión.

La doctora Labalta, dijo que la Policía logró hablar con dos testigos que serían familiares de la víctima, quienes dijeron que Cacu fue sorprendido por Gómez, que le aplicó el golpe y esta cayó a la calle. El otro testimonio dijo que Guardia fue golpeado en el piso por Gómez y otros dos jóvenes menores de edad.

Estos hechos derivado en el allanamiento a la casa del imputado, donde se secuestraron pendas de vestir y calzados con sangre y una chaira de mango blanco, similar a la que vieran los testigos de la agresión.

La Fiscalía ve muy dificultosa la obtención de testimoniales, por los temores a venganzas, pero señaló que llamativamente llegaron a Fiscalía dos menores de edad, quienes se auto incriminaron de lo sucedido al Cacu Guardia, por lo que se solicitó que hagan una declaración ante la Defensoría, pero no concurrieron, situación que está siendo investigada, manifestando que se estaría tratando de desviar la investigación.

Dada estas circunstancias tan complejas, la Fiscal solicitó una prisión preventiva de Gómez por 90 días, para conseguir más testigos del suceso y terminar todas las pericias.

La Defensa

A su turno la defensora, doctora Natalia Hirschhorn, dijo que no hay fundamentos para hacer lugar al pedido fiscal, por lo que se opuso a la medida, considerando que se tienen testimonios parciales de familiares de la víctima y no hay otras evidencias, como ser videos o más testimonios.

También resaltó que hay dos personas que asumen la responsabilidad (menores), reconociendo que su cliente estaba en el lugar de los hechos, pero que no participó de dicha agresión.

La doctora Hirschhorn, resaltó que su cliente es jugador profesional de Gimnasia, que es importante su aporte económico a la familia y que no cuenta con antecedentes, a lo que agregó que la Defensa cuenta con testigos para presentar.

La Defensa solicitó la libertad o una prisión domiciliaria y de no ser así, que sea una medida no tan prolongada y que se trate la continuidad o no más adelante.

Las partes sostuvieron sus posturas ante la oportunidad de replicar y la palabra al acusado que negó los hechos y dijo que esto tendría relación con el crimen de Valle, causa que está imputado Burgello y que es una venganza hacia él, tras lo cual la jueza interviniente, doctora Melisa Ríos, hizo un análisis de la situación y considerando que hay evidencias suficientes a esta altura de la IPP para mantener una prisión preventiva.

La jueza resaltó a Gómez que lo sucedido debía haberse evitado y que dada la situación de conflicto entre estos grupos, sería lo lógico evitar los encuentros e irse antes de participar de una pelea.

Fue así que la doctora Ríos dispuso la prisión preventiva por 60 días, permaneciendo alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera.