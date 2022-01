Dictaron 20 días de prisión preventiva para el sujeto acusado de prender fuego a su pareja en San José

Se dispuso en audiencia del Juzgado de Garantías de Colón, presidida por el juez de Feria, doctor Dante Command, mantener bajo prisión preventiva al sujeto detenido por estar acusado de prender fuego a su pareja. La víctima está grave internada en Concepción del Uruguay.

Fue a solicitud de la fiscal de Feria, doctora Noelia Batto, que reemplaza momentáneamente al fiscal de la causa, doctor Sebastián Blanc, quien continuará la investigación y las diligencias pertinentes a su regreso.

Se trata de Matías Gabriel Enriquez, de 27 años de edad quien ya cuenta con antecedentes por violencia de género, ocurridos en tres oportunidades en la ciudad de Concordia.

Según la causa actual, este sujeto causó gravísimas lesiones a su pareja, una muchacha de 27 años de apellido Paniagua, madre de tres niños de otra pareja, a quien habría rociado en alcohol para luego prenderla fuego, causándole graves lesiones en un 70 % de su superficie corporal, hecho ocurrido el sábado 15 en una vivienda en El Corralito, un predio ubicado en Termas San José.

La víctima fue internada primeramente en el hospital San Benjamín de Colón y derivada el lunes al hospital Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay, dada la gravedad de su estado.

03442 pudo confirmar a úlrimas horas del miércoles que La muchacha fue ingresada inmediatamente a quirófano donde le realizaron toilette, para luego derivarla a la UTI, encontrándose termodinámicamente inestable, con sedación, con respiración mecánica asistida, con alto riesgo de vida, estado crítico y reservado.

El sujeto se encontraba alojado en la Jefatura de Policía de Colón, en calidad de detenido, pero tras ser notificado de los cargos e imputado en presencia de la abogada defensora oficial, doctora Abril Otegui, se dispuso la PP por los 20 días.

Compleja investigación

Como se señalara en 03442, no se está ante un caso sencillo, ya que mMás allá de los antecedentes violentos de este individuo, por el momento no hay testigos del hecho que hayan declarado y la Fiscalía trabaja intensamente para lograr esto, confirmándose que el imputado declaró que él no fue quien la prendió fuego y que se trató de un intento de suicidio.

Enriquez dijo que entró al baño de la casa y encontró a la mujer que se había rociado en alcohol y que se abalanzó sobre ella para evitar que prendiera fuego, no pudiendo evitarlo y resultó también con lesiones.

Sigue internada

Este jueves, 03442 pudo saber que la víctima de 27 años, madre de tres hijos niños de una relación anterior, sigue internada en delicado estado e imposibilitada por el momento de dar su versión de los hechos, algo que se considera vital pata llevar luz a esta compleja investigación.

Por otra parte, como ya se informara, los niños que se vieron perjudicados por este grave incidente, a solicitud de la Justicia se produjo la intervención del COPNAF, tras lo cual dos de ellos fueron entregados a su padre biológico y el más pequeño a una bisabuela.