Con monitoreo electrónico: Concedieron la prisión domiciliaria para sujeto acusado de desobediencia judicial

El juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, presidió días pasados la audiencia, en la que se trató la situación procesal de JAV de 27 años, realizada en el Juzgado de Garantías, con la presencia del fiscal Eduardo Santos y el defensor particular, Nahuel Núñez.

Concedida la palabra al defensor particular, este sostuvo el arrepentimiento de su cliente por los hechos, y que tiene el firme compromiso de no reiterar ninguna molestia para con su ex pareja o sus hijos.

El doctor Núñez solicitó se hagan valer los principios y que esta medida que es la más gravosa se morigere y con la designación de una persona a cargo que se ocupe de su cuidado en el domicilio ofrecido, considerando suficiente para cuatelar los riesgos procesales, bajo el cuidado y vigilancia de su amigo, con domicilio en Camino viejo al Curro, quien se hacía responsable y daría aviso ante cualquier incumplimiento.

A su turno, el fiscal Eduardo Santo, sostuvo su oposición con los mismos fundamentos que se plantearon en la audiencia primigénia.

Escuchados los argumentos de las partes, el juez dispuso el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado JAV, en orden a los delitos de “Desobediencia a una orden judicial”, dos hechos, por el término de 45 días, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario, con monitoreo electrónico y bajo el cuidado y vigilancia de su amigo.