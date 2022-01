Colón- Se inauguraron las visitas guiadas a las «Ruinas del Falansterio»

El pasado jueves el presidente municipal de Colón José Luis Walser participó junto a funcionarios locales y la propietaria del lugar Graciela Bonnín, de la inauguración de las visitas guiadas a las Ruinas del Falansterio que darán inicio este sábado. Estos recorridos serán abiertos al público y mostrarán el emblemático establecimiento que funcionó desde fines del Siglo XIX durante casi treinta años, reuniendo a una comunidad de más de 100 personas.

Luego de muchos años proyectando esta apertura al público, la misma se concreta a partir de un trabajo conjunto con la propietaria para habilitar los accesos al predio.

Del acto participó la secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory, área desde la cual también se trabaja junto a la familia propietaria del predio, y descendientes de Durandó; docentes, investigadores y escritores de la ciudad de Colón y la zona, profesionales y personas vinculadas al patrimonio, la historia, la cultura y el turismo.

El intendente José Luis Walser destacó que el creciente interés del histórico lugar, motivó la proyección de un circuito de recorridos guiados que será incorporado a las propuestas turístico-culturales de la zona. «Hemos podido avanzar en la puesta en valor de las Ruinas del Falansterio y hoy se puede poner al servicio de todos aquellos interesados en conocer un poco más la historia», mencionó el Intendente de Colón.

“Era una deuda de un aspecto de nuestra identidad que no conocemos, que no teníamos la posibilidad de visitar y hoy la vamos a tener, vamos a trabajar colaborativamente para que nuestros gurises desde las escuelas puedan tener acceso, conocerlo y entender lo que pasó en este tiempo particular con un visionario para la época” resaltó José Luis Walser.

Experiencia inédita

La propietaria del establecimiento brindó unas palabras de agradecimiento al Intendente al Municipio que trabajó en la limpieza, desmonte y mejoramiento de accesos para que el público pueda visitar por primera vez el predio.

«A partir de ahora, se podrá conocer las instalaciones a través de visitas guiadas donde se transmitirá lo que este emblemático espacio tiene para contar. Los esperamos para conocer esta única e inédita experiencia», expresó Graciela Bonnin ante el público que acompañó la ceremonia.

“Hay una historia familiar detrás también, yo nací en este lugar, entonces lo siento propio más allá de no llevar el apellido Durandó, entonces es un lugar que no que no puedo dejar pasar que el tiempo lo vaya deteriorando, no puedo dejar de mostrarlo”

“Es una historia única y muy particular, Juan José Durandó fue una persona muy visionaria, muy progresista para la época de la colonia, es destacado en cuanto a la trayectoria en lo económico, en lo social, y también en sus formas políticas y prácticas religiosas”

Sigue latiendo

La Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory, dijo por su parte: “No podemos negar que el lugar fue y existió, y que aún en ruinas, sigue latiendo esa historia, se ha mantenido viva a través de quienes han escrito, y compartir hoy es maravilloso”.

“Poder acompañarlos ha sido muy valioso, hemos crecido, hemos conocido, nos hemos enriquecido, nos hemos emocionado, de encontrarnos todos acá hoy con tanta gente que hace años se viene dedicando al rescate histórico, al patrimonio” sostuvo.

Estuvieron presentes los descendientes Mabel “Yiyí” Durandó (nieta), Silvia Durandó (biznieta), Aranxa Quiroga Durandó (tataranieta), Carlos Durandó (biznieto), Guillermo Biderbost, Nahuel Biderbost (tataranietos), Oscar Zanardi (tataranieto) entre otros familiares y personas vinculadas a la vida y la historia del lugar.

Materia pendiente

Silvia Durandó una de las descendientes, expresó: “yo no nací acá, pero soy Durandó, y me encanta que se rescate esto, porque hace muchos años tuve este sueño, no lo pude concretar, y hoy Graciela nos lo concreta, ella y todos los que acompañaron que les agradezco infinitamente”.

“Era una materia pendiente que teníamos los Durandó que todavía quedamos. A la historia hay que mirarla desde donde se creó, no desde otra perspectiva, agradecemos que se destaque lo bueno que hizo más allá de lo que pueda ser criticable” afirmó.

Las «Ruinas del Falansterio», están ubicadas en Colonia Hughes a escasos kilómetros de la autovía José Gervasio Artigas e intersección con la ruta provincial 135. Por consultas y reservas, se debe comunicar vía WhatsApp al 3447 – 406939.