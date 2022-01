Alertan por turistas argentinos que no pueden regresar a su país tras resultado positivo de PCR

El director departamental de Salud de Río Negro, André Montaño, alertó en conferencia del prensa del Cecoed del vecino departamento por un incremento en la cantidad de turistas que no pueden regresar a su país por razones sanitarias. “Para ingresar al país se necesita un PCR negativo, con no más de setenta y dos horas, una declaración jurada y un seguro médico que cubra en el Uruguay la asistencia por COVID”; muchos de ellos, indicó Montaño, “contraen la enfermedad en nuestro país, por lo tanto al pretender regresar sanidad argentina les impide que sigan hacia su destino, hacia su domicilio, y tienen que guardar la cuarentena correspondiente aquí en nuestro país”.

Si bien la situación que se genera no es por lo pronto tan complicada como en los principales destinos (Colonia, Punta del Este o Montevideo), “para nosotros un número de estas personas positivas que llegan a nuestra ciudad (Fray Bentos) pueden complicar el lugar donde hacer su cuarentena, porque aparte tienen estas personas que financiarse esos días y sus cuidados médicos”.

De hecho en las páginas de los distintos consulados argentinos en el país se ha publicado un instructivo que específicamente refiere a la situación de los turistas que regresan a su país. A texto expreso señala en el redactado que “Los costos derivados del aislamiento y asistencia médica en Uruguay ante un caso de COVID positivo deberán ser íntegramente cubiertos por el particular o por su prestadora de salud”.

De todas formas en Fray Bentos se decidió localmente confeccionar una lista “de eventuales lugares donde guardar su cuarentena, apartamentos que sabemos que se alquilan para turistas, moteles, una especie de lista para que ellos puedan guardar su cuarentena hasta que cumplan los días correspondientes”, anunció el director.

Montaño enfatizó en que no hay recursos disponibles para atender este tipo de situaciones, aún en casos en que las personas no dispongan de los medios para sustentarse durante la cuarentena. “No tenemos nosotros de posibilidad, tendrán que usar tarjetas de crédito, o alguna forma de pago, pero está fuera de lo que nosotros podemos solucionar, salvo algún caso extremo como ha ocurrido en los últimos días de ciudadanos uruguayos que no tenían para costearse el test en el puente entonces ha sido a costa del Estado, pero está fuera de nuestra posibilidad y de nuestra responsabilidad afrontar la parte económica de los turistas”.

*INSTRUCTIVO*

La información publicada en los canales digitales de los consulados argentinos en Uruguay, bajo el título de “Información muy importante – Argentinos que regresan al país”, recuerda que “continúa siendo requisito excluyente para el ingreso al país la presentación de un PCR negativo de menos de 72 horas desde la fecha de toma”, y que “Quienes reciban un resultado positivo para COVID-19 previo al ingreso al país, deberán cumplir aislamiento de al menos 10 (diez) días en el lugar en el que se encuentran, antes de poder reingresar a la República Argentina”.

Tras ese plazo “el ingreso se podrá concretar por alguna de las vías habilitadas, exhibiendo el PCR positivo y el alta emitida por médico local”, por lo que se recomienda “evitar iniciar el viaje hacia la frontera sin contar con el resultado del test PCR exigido para el ingreso al país”.

También indica que en caso de recibir un resultado PCR positivo, se debe “proceder al aislamiento inmediato en el lugar de Uruguay en el que se encuentre, activar cobertura de salud pública uruguaya (en caso de residentes) o seguro médico internacional (requerido por las autoridades uruguayas para el ingreso de turistas a la ROU) y consultar con médico provisto por su seguro acerca de los protocolos sanitarios locales hasta el momento del alta”. Además se remarca que se debe “evitar bajo cualquier circunstancia acercarse a la frontera o mantener contacto con otras personas siendo COVID positivo, sin la aplicación de los protocolos indicados previamente por médico local”.

En caso de dudas insta a “tomar contacto remoto con el Consulado de la República Argentina correspondiente a su ubicación en ROU”.