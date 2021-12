Vecinos de Barrio Privado “Rancho Doble S” presentaron carta abierta a los medios

Ante lo sucedido en los últimos días en torno al Barrio La Soñada, los vecinos del Barrio Privado “Rancho Doble S” decidieron enviar a los medios en una carta abierta con sus planteos e inquietudes sobre el tema.

Concepción del Uurguay, 1 de diciembre de 2021.-

Días pasados, vimos como el tema “La Soñada”, puso a los Barrios Privados y sus incumplimientos como uno de los temas importantes en la agenda de nuestros Funcionarios Municipales.

Atento a ello, como vecinos que habitamos en un Barrio Privado “Rancho Doble S”, tomamos la decisión de hacer saber nuestra realidad, para que sirva como ejemplo y experiencia para regular y habilitar proyectos como “Barrio Privado.

En el mes de diciembre del año 2006, se sancionó la Ordenanza 8328, la cual autorizó la Iniciativa de Barrio Privado Rancho Doble S, haciendo varias excepciones “insólitas” al Código de Ordenamiento Urbano (Ejemplo: Proyección de Calle Posadas, lugar de emplazamiento donde no podía estar un Barrio Privado, utilizando como argumento, que el Barrio sería un “atractivo turístico para la ciudad”, ello avalado por el ese momento Intendente Schepens, su secretario de Gobierno Agustín Bordagaray, el Secretario de Hacienda Oscar Colombo, y los Secretario de Obras Públicas y Planeamiento Elvio Ricardo Arguello y Mario Acuña, la Sra. Concejal Claudia Cardoso y Comisión de Obras y Servicios Públicos del HCD .

Ahora bien, cualquier ciudadano de bien, cuando quiere realizar algún proyecto, debe cumplir con todos los requisitos, cuestión que consideramos en el Proyecto “Rancho Doble S”, se midió con “otra vara”. Para ilustar, por ejemplo nunca se dispuso, ni se obligó al Fideicomiso a presentar CONCRETAMENTE Planta de tratamiento de residuos cloacales que usaría y donde decantarían, hasta el día de hoy RESIDUOS SIN TRATAR. Como tampoco se le controló, solicitó o intimó a cumplimentar las etapas del proyecto de manera correcta. Que queremos decir?, nadie de los que autorizaron o sus funcionarios fueron a verificar si el proyecto presentado se cumplía, de que manera se desarrollaba, que materiales se usaban, etc. etc. etc., mientras que si un particular inicia la construcción de una casa, al otro día tenemos a Obras Privadas mirando el cartel de obra, y evaluando si cumple con la normativa. Pues acá, no se realizó ningún tipo de control, hasta la Gestión Actual.

Al momento promulgar la Ordenanza el emprendimiento NO TENÍA NINGÚN TIPO DE SERVICIO para que pudiera vivir una familia, pero igual con requisitos mínimos y haciendo la vista gorda a varías cuestiones de vital importancia, se autorizó en su totalidad la venta de terrenos. Acaso, no se podría haber habilitado por etapas, y a medida que se cumplían, se habilitaba la siguiente?. Lamentablemente no, el Fideicomiso esta autorizado a comercializar mas de 200 terrenos a precios importantes, sin contar con servicios mínimos, sin contar con CONTROL DE QUIEN AUTORIZÓ, y lo peor de todo esto que las personas que autorizaron hoy no están para responder estas preguntas ( se encuentran ocupando otros cargos).

Hoy en día, a casi 15 años el Barrio Rancho Doble S, no cumple con la mayoría de los requisitos del Código de Ordenamiento Urbano vigente, no cuenta con agua potable, no cuentan en su mayoría con Luz con medidor propio, no cuenta con cloacas, no cuentan con gas, no cuentan con calles transitables, derrames de Líquidos cloacales a cielo abierto.

Días Pasados el Sr. Viceintendente dijo frases como tales “Y digo seamos responsables, aunque yo no tengo voto, tengo voz porque represento a la ciudadanía de Concepción del Uruguay…”, «mas allá de pertenecer a un partido político como el Partido Justicialista, a mi me han elegido para defender los intereses de la ciudadanía, para tratar de mejorarle la vida a la gente…”, sería bueno que ese compromiso lo demostrara tanto el, como los demás funcionarios municipales con los Vecinos de Rancho Doble S. Pedimos que cite a la titular del Fideicomiso, que se la emplace con tiempos para finalizar las obras, que se le impongan sanciones y todo lo necesario para hacer cumplir el CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO.

En la actualidad, los vecinos fuimos escuchados por el actual Intendente, quien dentro de sus potestades trata de encaminar este desastre que es Rancho Doble S, mientras la desarrolladora sigue vendiendo terrenos (muchos sin mensuras aprobadas y TODOS SIN SERVICIOS COMPLETOS), engrosando su patrimonio, sin invertir en obras de calidad, obligatorias para cualquier desarrollador y los que habilitaron brillan por su ausencia.

Señores gobernantes “REPRESENTANTES DEL PUEBLO”, pongan las barbas en remojo y utilicen todo lo que esté a su alcance para HACER CUMPLIR al Fideicomiso Rancho Doble S las obras obligatorias por COU.

Demuestren que estos emprendimientos de “Barrios Privados” no son negocios que benefician a unos pocos y perjudican a muchos ciudadanos.

HAGAN CUMPLIR EL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO, SANCIONEN, ESCUCHEN A LOS VECINOS. Vecin@s Rancho Doble S