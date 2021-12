Se dispuso la prórroga de prisión preventiva de acusado por narcomenudeo

En el Salón del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, se dispuso este lunes la prórroga de la prisión preventiva de sujeto acusado de venta de estupefacientes (narcomenudeo).

Se trata de Miguel Daría Bernasconi de 49 años de edad, quien es representado por la defensora oficial Dra. Valeria Irel, en causa que lleva adelante la fiscal Nº 3, doctora Gabriela Seró.

La audiencia se realizó ante el juez de Garantías Nº 2, doctor Gustavo Díaz, quien escuchó en primer lugar la palabra a la agente fiscal quien explicó que la IPP, a su criterio ha finalizado, han arribado a un acuerdo de Juicio Abreviado, con pena efectiva y presentado en la fecha.

Seró sostuvo que hasta que se dicte sentencia, los riesgos procesales se mantienen intactos, sobre todo por el riesgo de entorpecimiento, y por ello solicitaba la prórroga de la prisión preventiva, por el término de sesenta días o que adquiera firmeza la sentencia que recaiga oportunamente, no causando perjuicio al imputado por la modalidad de cumplimiento acordada efectiva y por el plazo de cuatro años.

A su turno, la defensora dijo que asumió días pasados la Defensa de Bernasconi, se comunicó de inmediato con él ante la declaración de imputado realizada con la modificación de Apertura de Causa, por un arma de uso civil condicional, el jueves se reintimó el hecho, y en esa oportunidad ratificó su consentimiento para un Abreviado con pena efectiva de cuatro años, por lo que no se oponía a la prórroga de la preventiva.

Oídas las partes, el juez resolvió disponer la prórroga de la prisión preventiva del imputado Miguel Darío Bernasconi, en orden a los delitos de “Tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego sin la debida autorización” (previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. c), art. 189 bis inc 2º del Código Penal), por el plazo solicitado.