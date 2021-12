Santa Fe: Cuatro personas muertas por un choque entre un camión de NOELMA y un utilitario

Las víctimas de Buenos Aires viajaban a Santiago del Estero a ver a River. El chofer del camión es entrerriano de la zona de Colón y quedó demorado tras el siniestro vial.

Este sábado cerca de las 10 de la mañana, se produjo un brutal choque entre un camión de Entre Ríos y un auto en el que viajaban cinco personas. A causa del incidente vial, murieron cuatro ocupantes. Bomberos de Esperanza y Laguna Paiva acudieron a un choque fatal en ruta 4, a la altura del kilómetro 20, en jurisdicción de Manucho, en el norte de Santa Fe.

Desde la Policía se informó, que chocaron de frente un camión y un utilitario. Cómo consecuencia cinco personas quedaron atrapadas en el vehículo de menor porte y cuatro murieron, entre ellas un menor que tendría entre 4 y 7 años.

En tanto la única sobreviviente fue trasladada en estado grave al Hospital José María Cullen.

Las víctimas son oriundas de Buenos Aires y según se supo, viajaban desde Florencio Varela hacia Santiago del Estero para ver la final entre Colón y River. Eran hinchas del Millonario.

Qué dijo el camionero

El camionero entrerriano de la zona de Colón, resultó ileso y relató a un medio de prensa, que él venía del lado de San Cristóbal rumbo a Entre Ríos y la utilitaria desde Nelson rumbo a San Cristóbal. El conductor de la Kangoo mordió la banquina, perdió el control del volante y se cruzó de carril. El camionero maniobró para evitar el impacto, pero no pudo.

“Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”, expresó conmovido el entrerriano que maneja en las rutas desde hace 15 años y desea no volver a pasar por una situación semejante.

El camión de una empresa avícola NOELMA SA muy conocida en la costa del Uruguay, terminó volcado al costado de la ruta. Fuente UNO