Renatre y Uatre de inspecciones en la zona de Santa Anita.

El Registro Nacional de Trabajadores rurales y Empleadores en conjunto a la Seccional 415 dto Uruguay realizaron este jueves y viernes en la zona de Santa Anita relevamientos en establecimientos rurales y contratistas agropecuarios.

«… es lamentable seguir encontrando en esta actividad tantos trabajadores no registrados y mal categorizados, y encima encontrar patrones que obligan a los trabajadores a no dar los datos con amenazas de dejarlos sin trabajo, verdadera vergüenza pero tomaremos todas las medidas correspondientes como así también las denuncias ante los organismos oficiales..» acotó el Secretario general de la seccional 415 Mario Lopez.

» Seguiremos este camino de controlar con todos los organismos de trabajo.

Además le pedimos a los compañeros trabajadores rurales que no se callen que solo estamos haciendo cumplir con las leyes laborales «. Dijo el secretario Adjunto Eric Sanguineti .

Demasiados incumplimientos en un rubro que no pasa un mal momento y que nunca paro de producir y facturar.

Esta zona una de las más importante en lo que se refiere a siembra y cosecha además de contar con varias estancias donde trabajan muchísimos contratistas rural.

Desde el gremio pusieron mucho énfasis en continuar recorriendo la zona para poder lograr el blanqueo de los compañeros trabajadores.

Además de agradecer a la coordinación de inspecciones del Renatre por colaborar con los inspectores para realizar este trabajo de campo