Rally Entrerriano: La Definición dela Clase N7 Light

La Clase vivió un fortalecimiento ya desde las dos carreras de 2020 con la llegada de varios Pilotos experimentados que, al tener autos de vieja generación optaron por esta divisional haciéndola por demás competitiva y este 2021 logro un gran nivel convocando cerca de una decena de autos en cada una de las fechas del Campeonato Entrerriano de Rally Rio Uruguay Seguros.

Con una gran regularidad y habiendo ganado tres carreras Daniel Parravicini llegaba a el Pre Coronación con buena diferencia para la definición pero las cosas se complicaron en el primer tramo del domingo en Villa Libertador San Martin por una salida del camino que a su vez reavivo la lucha por la corona en la clase, esa carrera fue ganada por Maximiliano Pérez que ahora esta a 11.5 puntos de los 249.5 de Parravicini e intentara ir por todo en Concepción del Uruguay, con 203 puntos se encuentra tercero Andres Diaz que ha ido construyendo su campeonato durante el año pero hasta aquí no ha podido obtener el triunfo necesario para consagrarse, lo que promete una gran lucha en la ultima fecha, máxime teniendo en cuenta que se espera una buena cantidad de Binomios en la clase que se pueden meter en el medio de la lucha y complicar o beneficiar a los aspirantes al título.

NAVEGANTES.

Entre los que ocupan la butaca derecha Nicolas Lauria esta un poco más cómodo en la punta del certamen ya que suma 249.5 puntos igual que su Piloto Daniel Parravicini al haber estado todas las fechas, no es el caso de Nestor Baccon que al no haber navegado siempre a Perez, suma 210 puntos y no le alcanzara solo con ganar la carrera, dependiendo de algún otro binomio que se meta delante de Parravicini-Lauria para obtener el titulo, tercero con 203 Santiago Diaz que aparte de ganar deberá esperar el resultado de sus rivales para ver si puede ser Campeón.