Parque volvió a festejar ante el Rojo

En el anteúltimo partido del año por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este miércoles, Tomás de Rocamora perdió 59-48 frente a Parque Sur en una deslucida versión del clásico que se disputó ante un muy buen marco de público en el Puerto Viejo. Elnes Bolling fue la figura del juego con 17 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 robos, mientras que el debutante Jeremías Ledesma también anotó 17 puntos. La floja planilla del Rojo la lideró el interno Marcos Helman con 11 puntos y 4 tableros. El próximo domingo volverán a enfrentarse, en el estadio Paccagnella.

Parque Sur lideró el partido prácticamente desde el comienzo y Rocamora no le encontró nunca la vuelta. Esa es la síntesis más precisa de esta versión del clásico, el cuarto de la temporada y el más flojo de todos. Eso está más claro. Pero el dueño de casa se quedó con el festejo, cortó de esa manera la cadena de derrotas que venía arrastrando en este 2021, sumó su tercer triunfo en fila y quedó mejor parado para el partido que sostendrán el próximo domingo y con el cual ambos despedirán el año.

Un clásico con más sombras que luces, las pocas que se encendieron las aportó Elnes Bolling; el que cuando se destaca siempre hace que su equipo gane. Ya en el primer cuarto el capitán fue importante para que el Sureño se quede con ese parcial 15-13, que pudo haber tenido otra suerte pero hubo que revisar durante varios minutos un triple de Impini que finalmente no valió. La confusión se generó por un problema en la bocina del reloj de 24, que a lo largo de la noche después generó otras discusiones.

En el inicio del segundo cuarto el recién incorporado Jeremías Ledesma clavó un triple y enseguida fue a la línea por tres más y los anotó. De esa forma Parque Sur se puso 21-13 y logró la mayor diferencia hasta ahí. A Rocamora le costó mucho lastimar, tuvo que venir desde el banco Justo Catalín para anotar un triple y más tarde fue Horacio Rigada el que sumó por la misma vía. Muy poco para un Rocamora que apenas pudo anotar 12 puntos en el cuarto. Bolling cerró el tramo con una nueva bomba y Parque Sur se marchó arriba 32-25 sin tener que sacrificarse mucho.

Y si al Rojo le venía costando encestar en el tercer cuarto su sequía se potenció. Casi nada en la pintura y solo un acierto desde el perímetro con Tomás Verbauwede. En cambio, el anfitrión además de los puntos de Bolling también encontró goles en las manos de Ledesma. El parcial más feo del encuentro quedó 12-9 y el anfitrión siguió ampliando la ventaja de cara al último cuarto (44-34).

Rocamora tenía que mejorar muchísimo si quería revertir lo que estaba pasando. Y no pudo; no logró hacerlo. Parque Sur jugó mejor, lo dejó encerrarse en sus nervios y hasta llegó a sacar una máxima de 16 puntos (57-41). Nada iba a hacer que se torciera la historia porque el local no se complicó nunca y con pocos argumentos se terminó llevando un triunfo justo.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Fotos: Carlos Lozano