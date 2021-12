Parque suma a Jeremías Ledesma.

El sureño fichó en las últimas horas al ala pívot santiagueño Jeremías Ledesma quien proviene de independiente de Santiago del Estero.

El jugador de 25 nos contó detalles de su llegada al equipo del puerto viejo y qué puede aportarle al equipo de Rodríguez Costoza.

Contanos un poco como te definís como jugador y qué le podrías aportar al equipo?

Soy un jugador de equipo , trato de hacer lo que me pide el técnico de aportar lo más que se pueda estando en cancha , estoy muy contento de estar acá y de aportarle al equipo en lo que sea, cómo te decía, tratar de hacer lo que me pida el técnico, le puedo aportar mucho tiro exterior, de abrir la cancha y demás.

Como fue tu llegada a parque y qué sabías del club ?

Muy bueno desde que llegué, cuando entré al club por primera vez se me acercó la dirigencia, parte del cuerpo técnico me hicieron recorrer el club, yo no lo conocía y se nota que es club muy familiero donde ya me hacen sentir uno mas de la familia , la verdad que muy contento de mi llegada a parque, tenía varias oferta lo que era el federal, me gustó la idea del equipo, estoy con muchas ganas de arrancar y de sumar experiencias.

Cómo ves a la liga Argentina y qué opinas de jugar tan seguido ?

Se hace muy difícil jugar constantemente, tenés que estar al 100% donde es una competencia muy larga y muchos equipos parejos, donde el desgaste físico es muy grande.

Un mensaje para la gente de parque.

Que siga yendo a la cancha , asistí al partido contra estudiantes , y vi que la gente alienta todo el partido, eso es importante y le da un plus también a los partidos, te motiva muchísimo.

Ficha

Nombre y Apellido: Jeremías Gabriel Ledesma Apodo: Pachi

Fecha de nacimiento: 4 de Noviembre de 1996

Posición: Ala pivot (4)

Última temporada: Independiente de Santiago del Estero.

Fuente Prensa Club Parque Sur