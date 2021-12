Palabra de campeones en el Rally Entrerriano

La clase mayor del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros tuvo un año brillante, donde el numero de autos fue muy bueno en cada fecha, mostrando además una amplia variedad de marcas, algo que le da una imagen renovada, el broche de oro de la temporada llego en Concepción del Uruguay donde 15 maquinas de 6 modelos diferentes serian de la partida y entre ellos, dos autos debían definir el Campeonato.

Víctor Romagnoli salía a correr el Rally de Entre Ríos con 66 puntos de ventaja, pero seria una carrera sumamente dura y el Cordobés radicado en Santa Lucia, Corrientes supo aprovechar su basta experiencia para mantenerse en zona de puntos si arriesgas el auto, Guillermo Pitón que era su contrincante por el titulo haría también las cosas bien ganando la carrera aunque el segundo puesto de Romagnoli alcanzaría holgadamente para coronarse nuevamente.

“Fue un año que arrancamos una carrera mas tarde pero se arranco bien en María Grande, luego las cosas se complicaron un poco y a parte los rivales que tocaron fueron muy duros, realmente las carreras que hicieron tanto Guillermo Pitón como Nelson Bonnin fueron muy buenas y quiero felicitarlos también; para nosotros al final del campeonato las cosas se empezaron a dar y supimos aprovechar eso para conseguir el Título; quiero agradecer a todo mi Equipo, a mi Familia, a los Amigos que me acompañan y siempre están pendientes de nosotros, a los Navegantes que me acompañaron durante este 2021 que fueron Santiago Lambert, Palmera Uboldi y Luciano Chame, a las Empresas que hacen posible que podamos estar corriendo y quiero saludar también a todos los que forman parte del Rally Entrerriano y darles mis mejores deseos para estas fiestas y que en 2022 nos volvamos a encontrar”

NAVEGANTES

Entre los ocupantes de la butaca derecha la cosa era un poco mas compleja ya que eran seis los aspirantes a la Corona, y entre ellos el Titulo quedo para Juan Capurro, que navegando a Guillermo Pitón fue el ganador del Gran Premio, siendo Sub Campeón Luciano Chame.

“Este Campeonato para nosotros con Guille empezó en 2020 con el proyecto de armar el Gol Trend, se trabajo muy a conciencia con el Equipo, es muy meritorio lo que hicieron tanto el Flaco como Nacho, Guille, Taco, Atilio, José Renon con el motor, Chengo con todo el trabajo de Chapa y así llegamos para estrenarlo en San Luis en el Master para después empezar a competir en el Rally Entrerriano que era nuestro objetivo; arrancamos ganando las tres primeras y la verdad que nos sentíamos seguros, nos entendemos muy bien dentro del auto, llego Gualeguay donde de locales no tuvimos suerte y pudimos hacer solo dos tramos en toda la carrera, luego no pudimos estar en Santa Elena y en el Pre Coronación una falla eléctrica nos dejo afuera nuevamente; al Rally de Entre Ríos fuimos con la idea de buscar el titulo para los dos pero sabíamos que la diferencia de Guille con Víctor era amplia y había que dar todo; estoy muy feliz de haber podido ser Campeón de la clase porque hoy esta muy competitiva, hay muchos autos y muy buenos, una lastima que no alcanzo para el Campeonato de Pilotos pero la verdad que el balance es muy bueno, ganamos cuatro carreras de seis corridas; quiero agradecer a mi Familia, a mi Novia, a mis Amigos que siempre están y a todos nuestros Auspiciantes; espero que todos terminen bien el año y nos vemos en el 2022.”

