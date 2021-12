Maxi Pérez: “es un sueño lo que estoy viviendo” 

El Piloto de Gualeguay redondeo una carrera excelente en el Gran Premio Coronación del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, logrando sortear caminos muy complicados y quedándose con el triunfo y la corona en la clase.

“Fue una muy linda carrera, por ahí nos tuvo un poco preocupados el viernes el clima, pero finalmente el sábado se acomodo y pudimos tener una buena Primera Etapa, que la pudimos ganar; el domingo salimos a ganar todo porque yo quería que Néstor Baccon, mi Navegante también fuera campeón y para eso había que sumar todos los puntos, ganamos el ultimo tramo y con eso pudimos obtener también el titulo para el” Comento Maxi que tuvo una evolución notable con el paso de las carreras de este 2021.

“Estoy asombrado conmigo mismo, es impresionante como carrera a carrera iba tomando confianza e iba mejorando, estamos muy contentos en el equipo, es un sueño lo que estoy viviendo y esto no seria posible sin las publicidades que me apoyan que son muchas, hemos logrado un gran apoyo, quiero agradecer también a mi Familia, a Pelusa Payro, que es como un padre en el Rally para mí, a Sergio Rosconi que también me ayuda siempre y a un montón de gente que no quiere que la nombre pero que siempre me están dando una mano para poder correr y no me puedo olvidar de José Renon que me dio un motor excelente este año y de Martin Bertoli y todo el equipo que se han ocupado del auto de manera impecable.”