Los campeones en la N9

La N9 tuvo un año excelente, recuperando numero y calidad de autos y Tripulaciones, cumpliendo su función de ser la puerta de entrada al Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, con Pilotos que ya trabajan para ascender de clase.

Desde la primera fecha en Estancia Grande la divisional fue sumamente competitiva, con una gran renovación de autos y en ese momento era Yamil Dubs quien parecía ser el hombre a batir, luego del impas por las restricciones de la pandemia en Maria Grande ganaba Tomas Terraza sumando mas lucha en la clase, en Villaguay era Joaquin Terraza el ganador, en Gualeguay repetía triunfo Dubs, y mientras quien seguía creciendo era Julio Erpen, que se quedaría con el Rally de Santa Elena, en el Pre Coronación el que repetía era Joaquin Terraza y así llegábamos al Gran Premio con siete aspirantes a la corona, algo que no se daba hacia mucho, al final Joaquin Terraza redondeaba un gran fin de semana obteniendo el Titulo mientras el Sub Campeón seria Julio Erpen.

“La verdad el Campeonato nos agarró de sorpresa, porque teníamos pocas chances pero pudimos redondear una carrera justa para poder obtener el título, estamos muy felices ya que es mi primer Campeonato en un auto de Rally y esto nos da más ganas de seguir corriendo, así que esperemos repetir el año que viene. Gracias a todo el Equipo que estuvo presente todo el año arreglando todos mis errores, gracias a mi Familia y Amigos por acompañar también; Felices Fiestas y nos vemos en 2021”

Navegantes.

La lucha entre los Navegantes no fue menor y como paso en otras clases, la asistencia perfecta de algunos candidatos y la alternancia de otros termino definiendo el Titulo, este fue el caso de Pablo Mistretta que estuvo en todas las fechas junto a Yamil Dubs, con grandes actuaciones y dos victorias, lo que lo dejo como el mejor entre los nueve aspirantes a la corona antes del Gran Premio, siendo su escolta Juan Arrechea.

“A principio de año no sabíamos cuántas carreras íbamos a poder hacer con Yamil, su prioridad era el TC del Litoral donde tenia sus compromisos para el año, así que arrancamos en Estancia Grande si saber como seguiríamos, por suerte salvo la segunda etapa de Santa Elena, que no la pudimos correr, pudimos estar en todas las fechas, tuvimos algunos inconvenientes en algunas carreras pero el haber arrancado con buenos resultados nos entusiasmó para seguir disputando cada fecha, creo que esa asistencia me ayudó mucho a mí con el Título, es una lástima que no se pudo dar el de Piloto; tuvimos un Gran Premio con muchos inconvenientes, creo que nunca había tenido tantos problemas en una carrera. Me sentí muy cómodo en mi primera temporada como Navegante, la verdad que yo antes de la primer carrera con Yamil no lo conocía, hablamos por primera vez la noche antes de la carrera de Villa Libertador de 2020 y hoy la relación que tenemos ya paso lo deportivo y se transformó en una amistad, el grupo de gente que lo rodea es excelente, desde el primer momento me integraron al grupo y para mi lo que pasa abajo del auto es muy importante, yo más allá de los resultados creo que no podría estar en un ambiente donde no me sienta cómodo y si a eso le sumas que arriba del auto fue muy bueno, la verdad que estoy muy contento con este 2021. Feliz Año para todo el Rally Entrerriano”