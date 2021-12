Lofrano: «Nunca me había tocado jugar con gente cantando los 40 minutos»

Parque juega este jueves 9 a las 21:00 hs vs Estudiantes de Concordia, el verde que viene enchufado y pensando en el súper 8 ha sumado a un pívot Dominicano de 2,08 y 21 años de edad.

El sureño que viene de ganar en su casa ante Villa Mitre de Bahía Blanca quiere volver a repetir lo hecho ante el elenco bahiense y para ellos viene trabajando duro, ajustando detalles para el encuentro ante el conjunto verde.

En la previa del partido charlamos con el base marplatense Valentín Lofrano.

Se ganó en casa , eso es una gran inyección para el equipo .

La verdad que si, hace dos semanas venimos trabajando mucho mejor y eso se esta notando. Ganar en casa siempre tiene el plus de tener a nuestra gente y eso esta bárbaro. Esperamos poder cerrar el último tirón previo a las fiestas de la mejor manera.

Como te sentís después de varios encuentros seguidos ?

La verdad que se siente el cansancio, pero es el último esfuerzo y estamos con ganas de que nos vaya bien

Les toca Estudiantes y Rocamora en casa ( el 15 vs el rojo). Que esperas de esos encuentros?

Esperamos poder seguir haciendo lo de los últimos partidos, defender duro y en ataque empezar a pasarnos la pelota reconociendo las ventajas que podemos tener antes los rivales. Esperemos que nos vaya bien, lo necesitamos

Un mensaje para la familia sureña.

Estoy muy agradecido con la familia sureña desde el principio por como me trataron y como me hicieron sentir en el club. Lo de la gente en la cancha es una locura, nunca me había tocado jugar con gente cantando los 40 minutos y es algo muy lindo y que se siente.

Prensa club Parque Sur.