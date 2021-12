Listas de buena fe de Copa Entre Ríos

El 18 de diciembre es el día marcado para el comienzo de la COPA ENTRE RIOS, un torneo que vuelve después de la pandemia y que despierta muchas expectativas en los equipos participantes.

Después de la frustrada tentativa de jugar la SUPERCOPA ENTRE RIOS, donde intervenían casi cien equipos de la provincia de Entre Ríos, surgió la idea de retomar el torneo símbolo de la Federación, como nunca y quizás incentivado por la poca participación en estos últimos dos años, cuarenta y cuatro equipos se inscribieron para jugar el torneo.

La inauguración se realizará en la ciudad de Gualeguay porque en forma unánime se decidió colocar el nombre al torneo de CARLOS ROMERO dirigente ex presidente de la liga gualeya y ex presidente de la Federación entrerriana durante varios periodos.

Por estas horas recibí innumerables consultas acerca del tema reglamentario y de las presentaciones de listas de buena fe para jugar el torneo, por lo general y esto lo tengo asimilado los clubes colocan todos sus recursos para armar un equipo competitivo, buscando el mejor técnico, los mejores jugadores y la mejor infractuctura para poder participar en el torneo y si se puede ganarlo y sin embargo no realizan el esfuerzo de presentar la documentación con todas las formalidades que marca el reglamento de competencia,

La pregunta que el lector se debe hacer es ¿Por qué se registran estas omisiones o errores reglamentarios ¿Esto se debe a una cuestión multicausal, primero la falta de conocimiento de los reglamentos por parte de la faz dirigencial, segundo se deja para ultimo momento la realización de los convenios, traspasos y listas de buena fe, tercero una idea equivocada de restarle importancia a la cuestión administrativa, cuarto la falta de capacitación en estos aspectos de la dirigencia en el país.

Vamos a tratar algunos aspectos reglamentarios importantes que se requieren para participar en el torneo.

LISTAS DE BUENA FE

Art.14º-COPIAS

La Lista de Buena Fe se confeccionará por cuadruplicado, en el formulario adjunto al

presente Reglamento.

Art.15º-REMISION

Al ORIGINAL de la Lista de Buena Fe se le deberá agregar lo siguiente:

1) Copias legibles de los convenios de transferencias “a prueba con opción” o “sin opción”

de los jugadores incorporados en tal carácter; con su respectivo concedido.

2) Copias de las solicitudes de transferencia interligas ingresadas en las ligas no más allá de la fecha establecida en el Punto 15, en las cuales ineludiblemente, deben contar con la firma de los jugadores. Con relación a estas transferencias interligas e inmediatamente de haber recibido la conformidad (pase concedido), la Liga deberá proceder a la inscripción y habilitación respectiva, y dentro de las 24 horas enviar copia del aludido pase concedido, refrendado al dorso del mismo por presidente y secretario de la liga.

El ORIGINAL Y EL DUPLICADO de la Lista de Buena Fe junto al resto de la documentación, deberá depositarse en correo (por pieza postal con aviso de recibo) o entregada en sobrecerrado en la secretaria de la Federación Entrerriana el día 17 de diciembre de 2021.

El TRIPLICADO de la Lista de Buena Fe deberá obrar en poder de la Liga.

El CUADRUPLICADO de la Lista de Buena Fe deberá quedar en poder del Club participante

Art.16º-Una vez presentada la Lista de Buena Fe no se podrá, bajo ningún concepto,

agregar y/o reemplazar a jugador alguno.

Estas cuestiones reglamentarias de fácil absorción para quienes estamos en esta materia son muchas veces chino básico, para quienes los realizan por primera vez, resulta absurdo que un equipo juegue un torneo sin presentar una lista de BUENA FE, resulta inexcusable que el pase de un jugador no tenga su firma al pie del mismo, que la transferencia no estuviera acordada en tiempo y forma, más es increíble la cantidad de protestas de partido que prosperan por estos errores u omisiones.

TRANSFERENCIA DEL JUGADOR

La transferencia de un jugador de futbol es el cambio o pase de un jugador de club a club.

Se denomina transferencia porque la primera denominación que se adoptó para el cambio de equipo en Inglaterra se denominó transfer, esto ocurrió en la Inglaterra Victoriana antes de la llegada del profesionalismo.

Los países del mundo sin distinciones utilizaron el sistema ingles que se denominó “ley candado” o “derecho de pase” dejar librada la voluntad de cambiar de club a exclusiva voluntad del club dueño de los derechos federativos.

Tenemos qué diferenciar aquí los derechos federativos que son los que nacen con la inscripción registral del jugador, de los derechos económicos que son la proporción o porción del pase que poseen personas físicas o jurídicas sobre el jugador, los derechos federativos son exclusivos, mientras los derechos económicos pueden pertenecer a varias personas.

El jugador amateur encuentra regulación de su transferencia o pase en el reglamento de transferencias interligas del consejo federal de futbol. De allí se extraen las normas que luego las ligas federadas toman para sus respectivos torneos.

La primera cuestión que hay que resaltar que la transferencia es un acto jurídico bilateral es decir es un acto jurídico que requiere para su conformación, el consentimiento de dos o más personas. Concretamente para realizar una transferencia se requiere el consentimiento de tres personas.

Los protagonistas son el club originario que posee los derechos federativos del jugador. El club de destino que es que desea contar con los servicios del jugador y El futbolista que desea jugar en un nuevo club dejando el club de destino.

Ninguna transferencia se puede realizar sin el acuerdo de estas tres voluntades.

Como se concreta la transferencia el jugador que inscripto en un club desea jugar en otro club deberá solicitar la transferencia a la liga a la que pretende ingresar debe contar denominación del club y de la liga en las que figura inscripto y la del club en que desea seguir jugando, la solicitud se realiza por duplicado con firma. Fecha y lugar de nacimiento. Y el DNI del jugador.

La transferencia se puede realizar con tramite postal carta certificada con aviso de retorno, se puede realizar en mano con constancia fehaciente de fecha, con tramite fax o carta documento.

La liga que recibe el pedido deberá recabar la conformidad del club afiliado a fin de que de manera categórica conceda o deniegue transferencia, el tiempo de respuesta no podrá exceder los once días contados a partir de notificación, caso contrario el jugador será concedido al otro club.

Transferencias que no pueden ser denegadas la de los jugadores que pertenecen a clubes que perdieron la afiliación, si pertenecen a clubes que no participan en la liga año calendario, el jugador que tiene la libertad de acción firmada por autoridades actuales. O aquel jugador que no firmo planilla en dos años consecutivos.

Los pases de club a club dentro de la misma liga se denominan interclubes y están sujetos a reglamentación de cada liga, que no debe contradecir los aspectos generales del reglamento de transferencias interligas.

Encontramos a menudo ligas que permiten el doble fichaje del jugador a sabiendas del error que cometen ,el ejemplo más común es permitir jugar al jugador en torneo Copa Entre Ríos para un equipo destino ,del que juega en el torneo local, esto es impropio de una liga organizada y afiliada al consejo federal ,porque en definitiva el derecho federativo es uno solo y el jugador solo puede estar fichado en un solo club en un momento determinado ,esta simultaneidad es muy común en algunas ligas del interior.

REGLAMENTO DE LA COPA ENTRE RIOS

Art.18º-JUGADORES INCORPORADOS “A PRUEBA SIN OPCION”

En el caso de jugadores incorporados “a prueba sin opción” (interclubes, interligas) los

mismos podrán ser:

A- Con fecha cierta (día, mes y año) de vencimiento, los que caducarán en la fecha fijada, no considerándose ningún tipo de solicitud de prórroga en tal sentido.

B- Con la leyenda: PARA LA COPA ENTRE RIOS 2021, con lo que se considerará que el

jugador podrá actuar en favor del Club que lo incorporó hasta la finalización de la

participación de dicho Club en la Copa Entre Ríos 2021.

Se deja aclarado que los jugadores con pases con estas leyendas podrán actuar en favor del Club que los incorpora en todo tipo de certámenes en que éste intervenga, salvo expresa disposición en contrario en las cláusulas del convenio o por reglamentación emanada de su Respectiva Liga, pero siempre hasta la finalización de la participación de dicho Club en la Copa Entre Ríos 2021.

Este año al jugarse la COPA ENTRE RIOS, en simultaneo con los campeonatos en marcha en las principales ligas se genera un sinnúmero de preguntas en como se hace para disponer de un jugador para dos torneos, estando los libros de pase de las ligas cerrados,

En principio esta muy claro que el derecho federativo es de un solo club, no se puede jugar para Boca la copa Entre Ríos y para River en el torneo local, eso es inobjetable y ningún acuerdo de ligas o de clubes lo puede permitir.

La otra cuestión es que un jugador que está a prueba hasta el 31 de diciembre, debe rescindir su pase y volver a tramitarlo para poder jugar la COPA ENTRE RIOS,aquí lo podrá hacer por la COPA o caso contrario con fecha cierta que no podrá exceder el año y también aunque esto es materia de discusión agregando la leyenda HASTA EL FINAL DEL TORNEO OFICIAL 2022 DE LA LIGA QUE SE INCORPORA, esto puede provocar un debate, pero reflexionemos ,el jugador tramita el pase y logra de esta manera la habilitación para jugar la COPA ENTRE RIOS y no para jugar el torneo local(esto va a ocurrir cuando la liga local permita las habilitaciones, y en ese momento cobrara el derecho de transferencia para habilitarlo para la liga local),el debate que resuena es como voy habilitar si tengo del libro de pases cerrado,no,lo que esta cerrado es la habilitación para jugar el torneo local, pero si se permite su habilitación para jugar el torneo COPA ENTRE RIOS.

CARÁCTER DE LAS TRANSFERENCIAS.

Se puede solicitar transferencia de carácter definitivo o a prueba con opción o sin opción.

Las definitivas deben contener ese aspecto en la transferencia.

Las a prueba deben establecer fecha cierta señalando dia.mes.año. Año que en ningún caso podrá exceder de 365 días.

Las transferencias a prueba pueden ser hasta la finalización de un determinado torneo, el convenio es por quintuplicado suscripto por los dos clubes, jugador y las dos ligas (se guarda copia para cada uno)

Es importante destacar que cualquier faltante de formas en el pase o transferencia hace que este carezca de validez determinando que esto sea un acto inexistente.

La falta de firma del jugador es determinante para que el pase carezca de validez.

La falta de firma de presidente o secretario o de sus sustitutos autorizados hace que el pase no genere efectos.

CONCLUSION

Comienza la COPA ENTRE RIOS, participan 44 equipos es un torneo majestuoso que despierta gran interés y hay mucha gente entusiasmada.

El torneo permite traspasar las fronteras de cada liga y los equipos se refuerzan adecuadamente para jugar y competir.

Observamos que los clubes prestan mucha atención al armado de los equipos, pero no colocan demasiada atención en la transferencia y las formas de realizar los pases y esto es un hecho fundamental para la transferencia del jugador.

Nadie se engaña a si mismo sin constituir grave negligencia