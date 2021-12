Liga Femenina: «Lali» González y Sabri Scévola y el balance del Torneo

El equipo de básquetbol Femenino de Rocamora que compite en la Liga Nacional de Básquet cerró su temporada 2021 con buena expectativa de cara al futuro. La experiencia de las jóvenes alienta a continuar por este camino. Laura González, entrenadora, y Sabrina Scévola, referente del equipo, hablan de lo que fue esta temporada para las Rojas.El pasado 16 de diciembre Rocamora concluyó su participación en la Liga Nacional Femenina, luego de quedar eliminado en los playoffs de semifinales frente a Dep. Berazategui. Recordemos que con este formato de competencia en el 2021 los equipos del interior debieron jugar de visitante en la capital federal, y Rocamora solamente jugó un juego de local ante Quimsa, lo que no es un dato menor.

Una semana después de terminar la competencia, podemos desglosar una serie de datos importantes que señalan lo positiva que ha resultado esta temporada para Las Rojas, posicionadas en esta competencia nacional.

Con una balance positivo Laura Soledad González, Coach del equipo, habla de las sensaciones de este Torneo: «Para nosotros fue bueno. Fuimos de menor a mayor, costó encontrarnos por momentos, pero bueno sabíamos que podía pasar porque algunas chicas no habían competido en la Liga. De a poquito fuimos ensamblando todo eso, nos costó dos o tres partidos para poder encontrarnos pero terminamos haciendo un buen juego, un buen papel y quizás por momentos quedándonos cortos en algunas posiciones, pero bueno es algo a lo que apuesta Rocamora. Estoy contenta por todo lo realizado, por todo lo logrado, pudimos sacar partidos en los que íbamos en desventaja y revertir el resultado negativo, y eso también está bueno y habla del carácter del equipo, así que muy contenta con todo. Aunque uno siempre quiere más está bueno toparnos con un Berazategui que tiene una fluidez y una variabilidad en su juego, lo que es admirable, entonces nada para decir, justas campeonas, y nosotros seguiremos trabajando para ver si podemos dar ese pasito».

«Lali» también habla de lo personal en su nueva temporada al frente de las Rojas: «En lo personal me sentí cómoda con el equipo, me costó al principio encontrarlo pero bueno, con el cuerpo técnico supimos encontrar la individualidad y lo mejor de cada una, y ahí pudimos sacarlo adelante, seguir compitiendo y observar qué necesitamos para ver si podemos dar la vuelta de rosca que nos falta para reforzar al equipo y a nosotros, porque creo que hicimos todo lo posible para llegar a la final y no se nos dio».

También Sabrina Scévola, unas de las referente del plantel, con 83 partidos jugados en Rocamora y casi 800 puntos convertidos, tuvo palabras de elogio de esta temporada: «El balance es positivo en ambos aspectos. Si bien veníamos con la vara un poco alta por lo logrado en la última temporada, volvimos a cumplir los objetivos, no solo dejar a Rocamora entre los mejores sino también jugarle de igual a igual a cualquiera y ser competitivas».

También se refirió del inicio de la competencia del equipo: «Creo que fuimos de menos a más, nos costó el arranque en los primeros dos partidos que fue lo que por ahí hizo que no quedemos mejor ubicadas en la general para los cruces, pero con el correr de los partidos fuimos ajustando y mejorando tanto en lo colectivo como en lo individual, que fue lo que nos puso nuevamente en una semifinal y complicando las cosas al campeón».

Prensa del Club Tomás de Rocamora